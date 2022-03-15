Запасов продовольствия в Норильске достаточно

Ввиду ажиотажа вокруг товаров первой необходимости, возникшего в норильских магазинах несколько дней назад, Дмитрий Карасев решил прояснить текущую ситуацию с продовольствием на территории.

«Меня интересует, как сейчас обстоят дела на норильском рынке, каков запас продуктов. Есть ли ограничения по количеству какого-либо товара при отпуске в одни руки? Знаю, что некоторые торговые сети пытались их устанавливать, но затем отменили. И ещё мне нужно знать, какие сложности возникают у предпринимателей, чтобы администрация могла помочь с ними справиться», — обратился к собравшимся градоначальник.

Ситуацию, сложившуюся сегодня на продовольственном рынке, описал Игорь Гаранин, и. о. гендиректора НТПО:

«Мы отмечаем повышенный спрос на социально значимые товары. Люди делают запасы не на один месяц. Из-за нехватки сотрудников мы не успеваем фасовать товар, поэтому просили покупателей брать не более пяти единиц в одни руки. Могу заверить, что запасы продовольствия на складе значительные, несмотря на то, что за последнюю неделю люди выбрали из магазинов месячный объём товаров. Отчасти причиной тому послужило то, что на производстве выдали зарплату. Но дефицит продуктов нам не грозит. К тому же сейчас практически каждый корабль на пути к Норильску везёт социально значимые товары. Мы корректируем объём запасов и планы по отгрузкам».

Он также отметил, что в условиях повышенного спроса торговой сети необходима помощь волонтёров по наполнению магазинных полок. Опыт привлечения добровольцев уже имеется — в разгар пандемии активные горожане при содействии администрации города помогали собирать продуктовые наборы нуждающимся.

Немаловажной мерой стабилизации ситуации Игорь Гаранин назвал информирование населения:

«Чтобы снять ажиотаж, нужно показать, что запасов продовольствия в городе достаточно. Мы со своей стороны готовы провести экскурсии для СМИ по складским комплексам на территории Мурманска и Норильска, чтобы подтвердить, что опасения людей преувеличены. Ажиотаж скорее обусловлен эмоциональным напряжением, нежели логикой. Нужна разъяснительная работа».

При этом торговая сеть «Подсолнух» готова продавать норильчанам большие объёмы товаров, например до 20 мешков сахара или муки в одни руки, просто для этого нужно обратиться на склад предприятия.

«Давайте быть объективными: магазин площадью 300-500 кв. м не может вместить в себя 10 паллетов муки. Их физически некуда ставить. Также мы не можем занять всю торговую площадь только социально значимыми товарами — это может вызвать ещё большую панику. Поэтому готовы предоставить отгрузку со складов. Разумеется, это больше относится к оптовым закупкам», — пояснил и. о. гендиректора НТПО.

Подытоживая свой доклад, Игорь Гаранин отметил, что торговая сеть «Подсолнух» держит запас продуктов на 45-60 календарных дней. Есть позиции, количество которых может уменьшаться ввиду повышения спроса, но при этом у них имеются аналоги.

В торговой сети «Жар.Птица» ситуация аналогичная. Директор по развитию группы компаний «Жар.Птица» Альбина Ефименко отметила, что запасов хватит минимум на два с половиной месяца, не считая тех, что сейчас находятся на пути в Норильск:

«Товары есть, загрузку сделали, подвоз осуществляется. Скачков цен на социально значимые продукты пока не наблюдается. Ограничений мы не вводим, так как не видим в этом необходимости. Есть определённые сложности с кадрами, занимающимися сбором заказов, оформленных через интернет-магазин. Здесь хотелось бы помощи. Что касается объёмов продовольствия, то с ними проблем нет. «Жар.Птица» — это группа компаний, имеющая собственное производство, поэтому рыбные, мясные консервы, колбасы и другие продукты есть всегда. А таких товаров, как мыло, стиральный порошок, зубная паста, у нас запасено на пять-шесть месяцев».

Представители других торговых сетей разделили позицию коллег. Они отметили, что имеющиеся запасы продовольствия рассчитаны на срок от двух месяцев до полугода, а бытовой химии и товаров для дома хватит на ещё более долгий срок.

На совещании прозвучало мнение о том, что в Норильске, по сравнению с некоторыми другими городами России, ситуация с продуктами и ценами на них более стабильная. Предприниматели также пообещали сделать всё, что от них зависит, для удержания цен на прежнем уровне.

Напомним, на днях губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение следить за ценами в магазинах и жёстко наказывать за необоснованный рост. Администрация города держит этот вопрос на контроле.

В завершение встречи Дмитрий Карасев призвал представителей торговых сетей при возникновении сложностей, в том числе с логистикой, обращаться в управление потребительского рынка и услуг, чтобы руководство города оперативно подключилось к решению насущных для предпринимателей вопросов.