Запасов противогололёдных материалов в городе достаточно

По словам Игоря Питиримова, посыпка базальтовой крошкой уже ведётся. Всего на дорогах города занято 28 единиц техники и 17 рабочих.

В свою очередь глава Норильска Дмитрий Карасев рекомендовал ответственным лицам контролировать оперативность очистки городских улиц от снега, а также обратить внимание на величину фракций используемой противогололёдной смеси, так как норильские водители не раз жаловались на слишком крупные куски базальтовой крошки.

Также участники общегородской планёрки обсудили результаты летних работ по ремонту городской дорожной сети. Напомним, в этом году был запланирован ремонт порядка 145 000 кв м дорожного полотна стоимостью 397 млн рублей. Это 7 км автодороги Норильск — Алыкель, 740 м дороги на ул. Надеждинской; 1,3 км — на ул. Талнахской, подъездной путь к Оганеру (1,2 км), 560 м автодороги до горбольницы и парковка в районе перинатального центра, а также 1 км — на ул. Федоровского и 800 м — на ул. Игарской.

Ремонт дорог прошёл не без потерь, практически 90% дорожного покрытия на ул. Талнахской оказались непригодными:

- Подрядчик получил нашу претензию. Мы не примем некачественные работы, они будут переделаны им в рамках гарантийных обязательств в 2022 году. У горожан были нарекания и к ямочному ремонту, на той же ул. Талнахской например. Подрядчик объяснил проблемы низким качеством битума и повышенной кислотностью щебня, но как бы то ни было, в рамках гарантий он также обязан будет переделать работу будущий летом.