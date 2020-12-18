В Красноярске завершила работу конференция «Освоение Севера: из прошлого к будущему»

Проект реализуется Санкт–Петербургским институтом истории Российской академии наук, Государственным архивом Красноярского края, издательством «Политическая энциклопедия» при поддержке компании «Норникель».

Участники конференции обсудили широкий круг проблем, связанных с многовековым экономическим освоением Севера и его будущим, политическим значением северных территорий России, новыми источниками по изучению северных территорий и строительством городов, культурой памяти и музеефикацией этой многогранной темы. На форуме выступили крупнейшие исследователи, специалисты по экономической географии, историки, архивисты, вузовские преподаватели, музейщики. Норильск представляла исследователь, историк территории Лариса Стрючкова. Одна из тем, которую она затронула, — необходимость пересмотра отправных точек в истории освоения Заполярья. По её словам, до сегодняшнего дня сохраняется стереотип освоения севера России только лишь силами и возможностями советской власти. Лариса Стрючкова считает, что этот вопрос следует рассматривать более глубоко и принимать во внимание заслуги предыдущих исследователей, занимавшихся освоением Арктики.

Также норильчанка в своём докладе подняла и другой важный вопрос. Исследователь настаивает на нерациональности применения вахтового метода организации работы в Арктике как одного из инструментов освоения территории.

– В дискуссии о вахтовизации Севера мы с единомышленниками на конференции сошлись во мнении, что по сути это антигосударственный подход. Полноценное развитие инфраструктуры в Заполярье способствует развитию территории. Комфортные условия постоянного проживания здесь только укрепляют позиции государства в регионе, — уверена Лариса Стрючкова. — Стоит вспомнить слова выдающегося русского учёного Михаила Ломоносова о том, что «могущество государства российского будет прирастать Сибирью и северным океаном». Именно это сейчас и происходит, терять позиции в этом вопросе недопустимо.