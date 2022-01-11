«Заполярка» ищет журналистов
«Заполярка» ищет журналистов
Если ты:
- любознателен, начитан, образован и имеешь потребность делиться знаниями с окружающими;
- умеешь слушать, слышать, анализировать и излагать свои мысли;
- неконфликтный, порядочный, ответственный и дисциплинированный;
- мечтаешь о работе корреспондента — возможно, ты тот, кто нам нужен!
Расскажи о себе, своих увлечениях, об отношении к Норильску, обо всём, что поможет нам узнать тебя и сделать правильный выбор!
Ждём письма по адресу: ns@gazetazp.ru.
Не забудь указать телефон для связи.