«Заполярка» ищет журналистов

Если ты:

- любознателен, начитан, образован и имеешь потребность делиться знаниями с окружающими;

- умеешь слушать, слышать, анализировать и излагать свои мысли;

- неконфликтный, порядочный, ответственный и дисциплинированный;

- мечтаешь о работе корреспондента — возможно, ты тот, кто нам нужен!

Расскажи о себе, своих увлечениях, об отношении к Норильску, обо всём, что поможет нам узнать тебя и сделать правильный выбор!

Ждём письма по адресу: ns@gazetazp.ru.

Не забудь указать телефон для связи.