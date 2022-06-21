Заполярный государственный университет и «Норникель» откроют самую северную «Передовую инженерную школу» в стране

Инициатива призвана нестандартно решить две проблемы – кадровую и экологическую. Вместо того чтобы выпускать «классических» инженеров, школа будет ежегодно генерировать 50 инженерно-предпринимательских команд. Они займутся разработкой решений в области безлюдных технологий добычи, обогащения и металлургии, а также получения ценных продуктов из отходов и выбросов.

«Мы понимаем свои цели и перечень задач. Для начала нужно заменить людей в опасной и вредной зоне на технические устройства (при этом возможностей для предварительных испытаний здесь практически нет), достичь автономности сложных и непрерывных процессов. Учитывая логистику и все цепочки производства, переработать в продукт миллионы тонн выбросов. Наши партнёры - поставщики ценных результатов и актуального стека технологий, а мы - система превращения всего этого в продукт. Это не про подготовку кадров, мы должны запустить производство инженерно-предпринимательских команд», - сообщил Евгений Голубев, и. о. ректора Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского.

Компания «Норникель» выступит в роли отраслевого постановщика задач для ПИШ ЗГУ и инвестора в новые технологические решения. Во время обучения студенты будут работать над реальными проектами: бакалавры - практиковаться на базе Центров технического сопровождения «Норникеля», а магистры - вести в лабораториях разработки для инновационных подразделений корпорации. Начиная с 3-4 курсов, студенты будут сами выявлять проблемные области производства, предлагать решения, выигрывать гранты и внедрять свои проекты. Таким образом «Передовая инженерная школа» станет эксклюзивной площадкой сбора и акселерации проектов под технологические вызовы «Норникеля».

ПИШ ЗГУ затронет 75% образовательного пространства вуза и создаст мощную технологическую базу. «Норникель» выделит средства на закупку оборудования, а также 5 млрд рублей - на развитие кампуса университета с учетом проекта ПИШ. 70% преподавателей школы составят инженеры-практики, а для 90% её выпускников будут разработаны индивидуальные траектории развития карьеры в зависимости от профиля подготовки. Стартапы могут стать частью высокотехнологичных компаний или работать с ними в роли подрядчиков.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Министерства образования и науки РФ. В конкурсный отбор попали 89 вузов из 41 региона России. Совет по грантам, в который вошли представители Минобрнауки, Минпромторга, РАН, РСПП и другие, отберёт 30 университетов. Они получат господдержку на создание и развитие ПИШ и займутся подготовкой квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.