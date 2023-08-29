Заполярный государственный университет приглашает 11-классников на подготовку к ЕГЭ

В этом учебном году занятия будут проходить дважды в неделю по субботам и воскресеньям, в период с 1 октября по 30 апреля, по адресу: ул. Пушкина, 6а.

Для льготных категорий граждан предусмотрены места на бесплатное обучение. Льготой могут воспользоваться:

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Льгота распространяется на школьников и тех, у кого уже есть среднее общее образование. Количество мест: 8.

2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях. Для зачисления на курсы для этой категории граждан необходимо наличие среднего общего образования. Количество мест: 9.

3. Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий. Необходимо наличие среднего общего образования. Количество мест: 3.

Подать документы на льготное обучение можно в приёмной комиссии ЗГУ по адресу: ул. Советская, 9а, кабинет 1.05. Телефон +7 (3919) 38-85-85.

Стоимость платного обучения (за весь период обучения):

– Математика (4 академических часа в неделю): 21 188 рублей;

– Физика (4 академических часа в неделю): 21 188 рублей;

– Русский язык (2 академических часа в неделю): 16 860 рублей;

– Химия (2 академических часа в неделю): 16 860 рублей;

– Обществознание (2 академических часа в неделю): 16 860 рублей.

Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно по адресу: ул. Пушкина, 6а, кабинет 205.

Телефоны: +7 (3919) 45-70-41, добавочный 122, +7 913 499-98-29 (с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу).