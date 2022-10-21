Заполярный государственный университет продолжает совершенствовать учебный процесс

Производственной базой для создания центра виртуальной и дополненной реальности в образовании стала выставочная зона минералов и горных пород им. Н. М. Федоровского на интерактивной платформе (грант конкурса социальных проектов ПАО ГМК «Норильский никель», номинация «Полюс будущего», название проекта «Минеральные ресурсы и цивилизация»).

Команда проекта на выделенные средства приобрела всё оборудование, необходимое для проведения съёмок на рудниках «Норильского никеля». Например, для визуализации объектов как можно ближе к реальности была приобретена камера INSTA 360 PRO 2. Она уже успела зарекомендовать себя как одна из лучших на рынке 360 камер для профессиональных целей. Для демонстрации контента студентам выбрали беспроводную универсальную VR-гарнитуру Pico G2 4К.

Командой проекта достигнута договорённость по привлечению двух специалистов Носова А. В. и Толкачевой А. А., имеющих опыт проведения работ, связанных с виртуальной реальностью. Вместе с ними на базе ЗГУ провели первые тестовые съёмки и обработку отснятого материала. С первыми продуктами проекта 1 сентября познакомились первокурсники ЗГУ, а 18 октября – школьники 10 ФМ-класса одного из партнёров проекта – средней школы № 1 с углублённым изучением физики и математики им. А. П. Завенягина г. Норильска.

Студенты и школьники перспективы использования виртуальных технологий в образовательном процессе считают очень привлекательными. В настоящее время развитие технологий виртуальной и дополненной реальности является одним из значимых направлений на государственном уровне. Среди приоритетных отраслей применения VR/AR технологий и субтехнологий важными для социального развития и экономического роста в первую очередь названо образование (дорожная карта «Технологии виртуальной и дополненной реальности»).

VR/AR технологии, внедряемые в учебный процесс ЗГУ, позволят погрузить студентов в атмосферу, создающую эффект присутствия на промышленном предприятии. Не посещая промплощадки и не проходя различные инструктажи, слушатели смогут узнать специфику горнопромышленной отрасли, побывать в горной выработке или на обогатительной фабрике, даже находясь в регионе со сложными климатическими условиями. Лекционные материалы, наглядные пособия, макеты оборудования как средства обучения обладают рядом недостатков, поэтому применение VR- и AR-технологий способно дополнительно мотивировать студентов к обучению. По сравнению с традиционными средствами обучения они обладают большей наглядностью, позволяют студентам усваивать материал с большей сосредоточенностью, увлечённостью, безопасностью, эффективностью и, несомненно, вызывают повышенный интерес молодёжи.