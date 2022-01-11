Заполярный государственный университет вошёл в список лучших локальных университетов

При составлении списков учитывались: вклад вуза в подготовку кадров для региона; доля обучающихся целевиков; участие вуза в сетевых формах обучения; доля студентов первого курса из других регионов; реализация дополнительных профессиональных программ; доля внебюджетного финансирования; частота упоминаний вуза в СМИ; аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения вуза.

На третьей строчке рейтинга оказался Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, на 11-й - Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, на 17-й - Красноярский государственный аграрный университет и на 32-й - Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского. Всего в рейтинг вошли 38 вузов Сибирского федерального округа.

При составлении рейтинга в список участников не вошли вузы с доминирующей специализацией в области культуры, искусства, спорта, религии, подготовки сотрудников силовых структур. Впоследствии из шорт-листа были исключены малые вузы (менее 100 обучающихся очной формы) и вузы, дающие преимущественно заочное образование. Кроме того, из числа фигурантов локальных рейтингов были исключены национальные лидеры — вузы, вошедшие в 2021 году в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» или в рейтинг лучших российских вузов RAEX-100.