Заполярный государственный университет выйдет на уровень ведущих вузов международной сети арктических университетов

Программа развития была утверждена в 2019 году и реализуется университетом совместно с Агентством развития Норильска (АРН) при участии федеральных и международных экспертов и при поддержке «Норникеля». Она рассчитана до 2025 года и призвана улучшить все сферы деятельности вуза. ЗГУ должен встать на один уровень с ведущими вузами международной сети арктических университетов, решающих стратегические задачи развития Арктики с фокусом на информационные технологии, изучение мерзлоты, горного дела, здоровьесбережения и экологические исследования в условиях Крайнего Севера.

Дмитрий Дубров, ректор ЗГУ, отметил, что на базе университета уже созданы научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных и арктических территориях, арктический IT-центр, экологопросветительский центр «Ноосфера», НИЦ «Экология здоровья», ведётся работа по запуску онлайн-системы мониторинга качества атмосферного воздуха в Норильске, созданию полигона для подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров.

На втором этапе будет уделено особое внимание развитию кадрового потенциала вуза, совершенствованию системы мотивации персонала, глубокой модернизации учебных программ по приоритетным направлениям подготовки. Также предстоит реконструировать здание ЗГУ и построить современный кампус для иногородних студентов.

В целях повышения эффективности реализации программы на базе вуза и АРН в этом году начал активно работать проектный офис по развитию образования под руководством первого проректора ЗГУ Антона Лопухина. Также изменены принципы бюджетного планирования, четко обозначены ожидаемые результаты и механизмы их достижения.

Учитывая высокую заинтересованность «Норникеля» в трансформации университета в один из ведущих центров подготовки высококвалифицированных специалистов, по инициативе старшего вице-президента компании Ларисы Зельковой был создан совет программы развития, в который вошли представители ЗГУ и «Норникеля». Совет будет не только анализировать ход реализации программы, но и принимать решения по её поддержке со стороны компании, определять стратегические цели и оценивать успешность их достижения.