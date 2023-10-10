Заполярный госуниверситет делает науку ближе и понятнее

Для студентов и старшеклассников подготовлена серия увлекательных лекций и интеллектуальных игр. Так, 12 октября в 15.20-16.20 в актовом зале ПТК пройдёт лекция «РеЭволюция мейкерства». Что такое «мейкерство» и как эволюционировали изобретатели от доисторических времён до наших дней? Кроме того, основатель FabLab ТюмГУ Дмитрий Яковлев расскажет про три промышленные революции, которые изменили мир вокруг нас, и про четвёртую революцию в технологиях, которая идёт прямо сейчас.

В этот же день с 17.00 до 18.00 пройдёт интерактивная лекция-викторина «События в мире науки и техники, которые произошли (или нет) в последнее время». Учёные напечатали глаз на 3D-принтере? Чёрную дыру уже можно купить в магазине? Киборги захватят всю планету? Это и многое другое смогут узнать участники лекции.

Викторина будет включать интересные ситуации и вопросы, которые позволят участникам активно взаимодействовать и угадывать правильные ответы, углубляясь в удивительные открытия и достижения современной науки и техники.

На следующий день, 13 октября, с 15.00 до 16.30 в кабинете № 315 ПТК пройдёт коллективная игра по теории игр в средневековом антураже «Чья бы корова мычала». Участников ждёт захватывающее приключение, где они перенесутся в мир рыцарей, королей и стратегических расчётов. Во время игры ребята вживутся в роли средневековых крестьян и прочувствуют на собственном опыте, что такое «трагедия общин» и как она влияет на современный мир прямо сейчас.

В актовом зале с 16.40 до 18.00 состоится командная интеллектуальная игра «Факты» про науку и технологии, требующая фактических знаний из разных областей и умения рисковать. Её проведёт Александр Ермаков, руководитель Центра технологического предпринимательства ЗГУ.