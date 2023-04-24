Заполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентов

Для гостей в стенах ЗГУ был подготовлен целый квест, который начался на первом этаже с мастер-классов кафедры электроэнергетики и автоматики. Этажом выше будущие абитуриенты совершили виртуальное путешествие на глубину 800 метров в центре VR-технологий, поговорили с нейросетью и поучаствовали в квизе и аукционе на кафедре металлургии цветных металлов.

Далее на кафедре строительства ребята и их родители проектировали дом мечты на вечной мерзлоте в специальной программе, а потом построили макет из конструктора и пеноплекса. На кафедре прикладной информатики гостям наглядно показали 3D-моделирование и проектирование личностного стартапа, а «Технологические машины и оборудование» представили прототип будущей карьеры, используя возможности цифрового инжиниринга.

Кафедра экономики и менеджмента порадовала мастер-классом по созданию крутого контента для соцсетей и интерактивами. Не остались в стороне от развлечений и «Информационные системы», они предложили гостям виртуальные бои.

Побывали в Заполярном госуниверситете и его частые гости — завсегдатаи олимпиад и интеллектуальных игр. Повод был очень хороший: победителям, лауреатам и участникам олимпиад по физике и математике вручили заслуженные дипломы.

Все пришедшие на день открытых дверей могли лично пообщаться с ректором университета Евгением Голубевым. Он рассказал гостям о новых программах вуза.

«Гуманитариям мы предлагаем маркетинг новых медиа – digital-маркетинг. Амбициозные молодые люди с техническим складом ума будут осваивать 3D-печать по металлу и цифровой инжиниринг – это самые современные технологии в партнёрстве с лучшими в данной области. Кроме того, программу по, казалось бы, традиционной для нас металлургии, мы реализуем вместе с лучшими профессорами из исследовательских институтов России. Она построена на участии студентов в разработке новых технологий. По каждой из программ действует управляющий совет, который возглавляет высокопоставленный руководитель от производств. Его участники регулярно следят, чтобы студенты получали современные компетенции и участвовали в реальных проектах», - отметил Евгений Голубев.

Обо всех направлениях обучения Заполярного госуниверситета будущим абитуриентам, их мамам и папам рассказали в приёмной комиссии.

«Уважаемые абитуриенты, с большим удовольствием хочу пригласить вас в Заполярный госуниверситет. В этом году у нас на 100 бюджетных мест больше. Приятные бонусы есть для тех, кто приходит учиться после колледжа. С 25 мая мы начинаем приём документов. Если вы не успели прийти на день открытых дверей, я жду вас в университете, в кабинете 115 с 9 до 18 часов. Отвечу на все интересующие вопросы», - заверила руководитель приёмной комиссии ЗГУ Ольга Акбаева.