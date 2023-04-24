МАУ ИЦ «Норильские новости»

Заполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентов

Заполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентов

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Заполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентов

Мероприятие посетили почти 300 человек. Они узнали о специальностях ЗГУ, новых и традиционных программах обучения, пообщаться с ректором и руководителем приёмной комиссии университета.

Заполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентовЗаполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентовЗаполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентовЗаполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентовЗаполярный госуниверситет (ЗГУ) отворил свои двери для абитуриентов

Для гостей в стенах ЗГУ был подготовлен целый квест, который начался на первом этаже с мастер-классов кафедры электроэнергетики и автоматики. Этажом выше будущие абитуриенты совершили виртуальное путешествие на глубину 800 метров в центре VR-технологий, поговорили с нейросетью и поучаствовали в квизе и аукционе на кафедре металлургии цветных металлов.

Далее на кафедре строительства ребята и их родители проектировали дом мечты на вечной мерзлоте в специальной программе, а потом построили макет из конструктора и пеноплекса. На кафедре прикладной информатики гостям наглядно показали 3D-моделирование и проектирование личностного стартапа, а «Технологические машины и оборудование» представили прототип будущей карьеры, используя возможности цифрового инжиниринга.

Кафедра экономики и менеджмента порадовала мастер-классом по созданию крутого контента для соцсетей и интерактивами. Не остались в стороне от развлечений и «Информационные системы», они предложили гостям виртуальные бои.

Побывали в Заполярном госуниверситете и его частые гости — завсегдатаи олимпиад и интеллектуальных игр. Повод был очень хороший: победителям, лауреатам и участникам олимпиад по физике и математике вручили заслуженные дипломы.

Все пришедшие на день открытых дверей могли лично пообщаться с ректором университета Евгением Голубевым. Он рассказал гостям о новых программах вуза.

«Гуманитариям мы предлагаем маркетинг новых медиа – digital-маркетинг. Амбициозные молодые люди с техническим складом ума будут осваивать 3D-печать по металлу и цифровой инжиниринг – это самые современные технологии в партнёрстве с лучшими в данной области. Кроме того, программу по, казалось бы, традиционной для нас металлургии, мы реализуем вместе с лучшими профессорами из исследовательских институтов России. Она построена на участии студентов в разработке новых технологий. По каждой из программ действует управляющий совет, который возглавляет высокопоставленный руководитель от производств. Его участники регулярно следят, чтобы студенты получали современные компетенции и участвовали в реальных проектах», - отметил Евгений Голубев.

Обо всех направлениях обучения Заполярного госуниверситета будущим абитуриентам, их мамам и папам рассказали в приёмной комиссии.

«Уважаемые абитуриенты, с большим удовольствием хочу пригласить вас в Заполярный госуниверситет. В этом году у нас на 100 бюджетных мест больше. Приятные бонусы есть для тех, кто приходит учиться после колледжа. С 25 мая мы начинаем приём документов. Если вы не успели прийти на день открытых дверей, я жду вас в университете, в кабинете 115 с 9 до 18 часов. Отвечу на все интересующие вопросы», - заверила руководитель приёмной комиссии ЗГУ Ольга Акбаева.

24 апреля в 15:37 1180
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