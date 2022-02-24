Заполярный транспортный филиал «Норникеля» выиграл Кубок Гастева-2021

Заполярный транспортный филиал первым из подразделений «Норникеля» принял участие в этом конкурсе и стал первым портом России, получившим главную награду.

«В качестве подготовки к участию в конкурсе на Кубок Гастева мы внедряли инструменты бережливого производства, систему 5C, трудились над повышением эффективности производства. Нам важно было не просто попасть в стандарт конкурса, а получить реальный результат, который в первую очередь мы сами ощущаем в работе. Я считаю, что это удалось, и рад, что жюри конкурсной комиссии посчитало также», — прокомментировал директор ЗТФ Алексей Новаков. Он подчеркнул, что особенно приятно получить эту награду в год 85-летия Дудинского морского порта.

Строгий отбор экспертов прошли 15 компаний, включая Заполярный транспортный филиал. Работу предприятий оценивали по трём направлениям: «Развитие персонала», «Развитие процессов» и «Развитие менеджмента». По итогам проведенного аудита ЗТФ вошёл в 10% лучших предприятий за все 11 лет проведения конкурса на Кубок им. А.К. Гастева и получил переходящий кубок 2021 года.