Заповедники Таймыра знакомят жителей Кайеркана с удивительным миром камней

- Плато Путорана и его отроги с выходом к Норильской долине — это не только полюс притяжения туристов, восхищающихся горными красотами и водной стихией. Здесь можно узнать невероятные «каменные истории», разглядев сокровища, которые природа приберегла в базальтовых строениях плато, — рассказывает Ирина Месропян, ведущий специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Камень, рождающий металл, или минерал, сверкающий кристаллами, переливающийся радужным светом, дарующий дивный пейзаж, — теперь все эти сокровища доступны для обозрения на выставке.

Многие из представленных камней можно найти в окрестностях Норильска: в ущелье Красные Камни, в распадках гор, по берегам ручьёв и речек. Часто попадаются сердолики, агаты, иногда друзы кристаллов горного хрусталя. Всё это кварцы, но один из них, что имеет оригинальную пестроту и особенное сочетание красок, норильские геологи назвали путоранским яшмоидом.

Интереснейшие находки всё же спрятаны подальше от глаз человеческих — внутри гор. А если отправиться вглубь плато, то, к примеру, в районе кордона на Озере Собачьем заповедника «Путоранский» можно найти в горах обнажения миндалин, заполненных агатами. Подобный объект уникален и станет частью разрабатываемой экотропы. Он интересен не только для туриста, но и представляет ценность для заповедной территории, где важно сохранить уникальную самоцветную «шкатулку» под открытым небом в первозданном виде.

- Норильская долина по сей день продолжает удивлять уникальными палеонтологическими находками — каменными свидетельствами древнего моря. На выставке впервые экспонируются окаменелости с фрагментами донных организмов, найденных в районе среднего течение реки Ергалах. Их названия определил палеонтолог Алексей Клементьев, участник экспедиций Клуба исследователей Таймыра (КИТа). Среди найденных образцов — шестилучевые кораллы из триаса и многочисленные отпечатки вымершего в конце триассового периода (около 200 млн лет назад) головоногого моллюска — ортоцераса или ортоцерата (orthos — прямой, ceras — рог). Его раковина достигала до двух метров в длину, но, в отличие от раковин аммонитов, имела не спиралевидную, а конусообразную форму. Массивная и прямая раковина создавала ортоцерасам определённые трудности при плавании и особенно при маневрировании. В силу этого они в основном обитали вблизи морского дна, медленно перемещаясь в поисках добычи, — поясняет Ирина Месропян.

До конца учебного года специалисты библиотеки подготовят и проведут тематические экскурсии по выставке для школьников района. А чтобы ребятам было интересно погружаться в мир камня, были разработаны творческие задания от Никельки: «Посчитай грани кристаллов пирита, граната, горного хрусталя», «Найди лики и образы природы в камне», «Раскрась гнома Никельку каменными красками».

Кроме того, в библиотеке работает фотовыставка «Путешествие в край удивительный», на которой представлены работы Дмитрия Болдырева. Наведя свои телефоны на QR-коды, посетители могут насладиться виртуальными экскурсиями с потрясающими панорамами гор и водопадов.

Также на выставке экспонируются минералы и горные породы Талнаха, самые яркие из них: пришлифованные виды руд и вмещающих пород, а также горный хрусталь, аметист, пейзажные агаты, кальциты в кристаллах и сростках, напоминающие каменные розы и многое другое. Представлены материалы из архива заповедников Таймыра, коллекция Ирины Месропян, Геннадия Шнейдера, палеонтологические находки Дмитрия Болдырева, фотографии Ларисы Стрючковой.