«Заповедники Таймыра» презентовали в минувшие выходные уникальную книгу «Живая природа Таймыра»

Лето! Как же мы его ждём! Редкий норильчанин не выбирается летом за город. А прогуливаясь среди бурно цветущей тундры, слушая щебетание птиц и встречая многочисленные следы животных, многим любопытно узнать правильные названия представителей всего этого многообразия. Где почерпнуть информацию о невиданном ароматном цветке или узнать, водятся ли у нас лоси и рыси? А как много вопросов вызывают самые северные территории Таймыра. Например, кто обитает в холодных прибрежных водах, и зачем каждую весну стремится на север олень? Теперь ответы найти легко. Не надо тратить время, посещая кучу интернет-ресурсов, в поисках скупой информации, которая к тому же может оказаться недостоверной. Полуостров стал ближе!

«Заповедники Таймыра» презентовали монографию «Живая природа Таймыра». В основу книги положен бесценный научный опыт, накопленный учёными института сельского хозяйства Крайнего Севера и «Заповедников Таймыра». В ней собран более чем полувековой опыт научных исследований. В книге даются характеристики природных зон, растительного мира и животного населения полуострова — крупной северной территории России, «мини-модели» Арктики. На страницах издания описаны более 50 видов животных и птиц, а также экосистема, в которой они обитают. Отдельные разделы посвящены современному состоянию популяций охотничье-промысловых видов, их хозяйственному использованию и охране.

Целая глава книги посвящена охраняемым видам птиц и животных — описаны все 14, внесённые в Красную книгу. Среди них особенно хочется выделить снежного барана, ради сохранения которого создавался заповедник «Путоранский». Также читатели могут убедиться, что единороги существую не только в сказках и легендах. Они обитают в высоких широтах Ледовитого океана и зовутся нарвалами. Очень подробно описан символ Таймыра — краснозобая казарка. Но авторы не обошли вниманием и самого мелкого гуся Таймыра — пискульку. А ведь именно благодаря этой птице в Норильске реализуется проект «Сохраним пернатых Таймыра», из которого выросло движение бёрдвотчеров.

Как рассказал директор «Заповедников Таймыра» Константин Просекин, изначально планировалось написать только о животных. Но рассказать о них и не описать среду их обитания, было бы неправильно, поэтому мы добавили большой блок о флоре Таймыра. Особое внимание уделено информации о выдающемся биологическом эксперименте XX века — реакклиматизации овцебыка на Таймыре. Без сомнений, всю красоту и глубину представлений об овцебыке мог передать только беззаветно преданный своему профессиональному долгу специалист, каким и являлся кандидат биологических наук Григорий Дмитриевич Якушкин, соавтор этой книги.

– Данную книгу можно считать вторым изданием. Первое вышло в 2011 году тиражом 200 экземпляров, с черно белыми фотографиями и практически на одном энтузиазме авторов. Мы понимали, что это капля в море информационного вакуума жителей Таймыра в области знаний о природе территории. И как-то Григорий Якушкин попросил меня приложить все усилия и переиздать этот труд. В память о нём и моих учителях и проводниках в мире природы — замечательных учёных биологах–охотоведах Борисе Павлове, Виталии Зырянове и Льве Мичурине — я выполнил данное мною обещание», — добавил идейный вдохновитель и автор книги, начальник научного отдела «Заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков.

Много вопросов прозвучало из зала после презентационной речи Леонида Александровича, в том числе о том, какая тема для доктора биологических наук была самой близкой. Такой, конечно, оказалась глава о диком северном олене. Этой темой он занимается уже 50 лет и защитил по ней докторскую диссертацию. При этом учёный уточнил, что популяция таймырского оленя катастрофически уменьшается, сегодня она составляет примерно 200 тысяч голов. И мы можем вовсе потерять это дивное животное. Одно из решений проблемы Леонид Колпащиков видит в полном запрете охоты на несколько лет. По его словам, необходимо достичь увеличения популяции до оптимального количества — 500 тыс. голов. И далее, после разрешения ведения промысла оленя, необходимо вернуть эффективную систему добычи советского периода. Тогда промысел был систематизирован, имел научный подход, вёлся контроль и учёт продуктивности популяции.

Благодаря современным технологиям гости презентации увидели и услышали и других авторов. Видеообращение к читателям прислали с материка геоботаник, кандидат биологических наук Елена Поспелова и зоолог, ландшафтовед Игорь Поспелов. Они рассказали о своей многолетней работе на просторах полуострова и поздравили норильчан с появлением очень нужной и полезной книги.

При этом, как отметил председатель Клуба исследователей Таймыра, книги о Норильске — это особые издания независимо от их тиража. Долгое время издавались труды по запросу политическому или производственному. И только последнее десятилетие стали печататься книги по народному запросу. Именно такой является «Живая природа Таймыра».

– Монография важна и с точки зрения экопросвещения. С её помощью жители смогут расширить свои знания об окружающем их мире. Она пригодится и школьникам, например в написании рефератов на уроках географии или биологии. Хотя тираж небольшой, экземпляры уже имеются в Центральной городской библиотеке и в Заполярном государственном университете. Также у желающих есть возможность приобрести книгу для личной библиотеки. Для этого можно обратиться в офис «Заповедников Таймыра» на ул. Кирова, 24. Но повторюсь, тираж небольшой, можно не успеть приобрести», — поделилась секретом начальник отдела экологического просвещения и туризма «Заповедников Таймыра» Мария Просекина.