Запущено мобильное приложение «112 Красноярский край»

С помощью приложения жители Красноярского края могут оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях, дорожной обстановке, актировках, событиях, связанных с эпидемиологической ситуацией.

В зависимости от модели смартфона приложение можно скачать в Play Market или App Store. В личном кабинете пользователя необходимо настроить push-уведомления по наиболее интересным темам.