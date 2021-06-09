МАУ ИЦ «Норильские новости»

Запущено мобильное приложение «112 Красноярский край»

Запущено мобильное приложение «112 Красноярский край»

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Запущено мобильное приложение «112 Красноярский край»

Запущено мобильное приложение «112 Красноярский край»

С помощью приложения жители Красноярского края могут оперативно получать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях, дорожной обстановке, актировках, событиях, связанных с эпидемиологической ситуацией.

В зависимости от модели смартфона приложение можно скачать в Play Market или App Store. В личном кабинете пользователя необходимо настроить push-уведомления по наиболее интересным темам.

Фото из открытых источников
9 июня в 16:27 560
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