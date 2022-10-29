Зарядка для ума

– Евгений Викторович, в ЗГУ продолжаются масштабные перемены. Расскажите о трансформации образовательных программ.

– Правильнее говорить о трансформации образовательного пространства вообще. Одно дело, когда у вас на вооружении только лекция, доска и парты. Другое дело, когда студенты учатся на реальных технологических проектах и сами начинают проектную деятельность. Одно из самых важных для нас нововведений — это создание проектного трека, когда студенты с первого курса начинают собственные разработки, и эта практика проходит через весь процесс обучения. Мне кажется, что у нас благодаря близости к большим производственным предприятиям имеются уникальные возможности.

Конечно, на первых порах ребята будут проходить общие дисциплины, однако сейчас в инженерных направлениях очень много так называемых сквозных компетенций, критически важных, например цифровое проектирование. Как раз их следует осваивать на старте обучения, а уже потом, овладев соответствующими знаниями, применять их для решения практических задач.

– Университет занимается подготовкой специалистов в области информационных технологий. В последние годы поток студентов увеличился?

– Да, мы видим спрос в этом направлении, места хорошо заполняются. И я бы рекомендовал нашим абитуриентам сдавать экзамены по информатике ещё в школе — просто потому, что на инженерных специальностях больше бюджетных мест. Пригодятся и физика, и химия, и математика. Вообще, чем больше сдаётся предметов на выбор, тем больше открывается возможностей.

– В ЗГУ заявляют о развитии проектной деятельности, о сотрудничестве с крупными компаниями. Но ведь всё это требует приложения серьёзных усилий. Что представляется наиболее важным в этом плане?

– Прежде всего требуется мощная база. И мы постоянно совершенствуем её. Вы знаете, что нам предстоит масштабный капитальный ремонт и строительство нового кампуса, решается вопрос о выделении земельных участков под него. Параллельно мы развиваем инфраструктуру в рамках программы развития, поддержанной «Норникелем», создаётся лабораторное пространство, идёт закупка оборудования. И, кстати, когда я говорю о проектной деятельности, я постоянно подчёркиваю, что у нас уже существуют такие «лаборатории», каких нет практически ни у кого. Во–первых, это огромные мощности компании. А во–вторых, сам город, где почти за 70 лет накоплен колоссальный опыт как в части производства, так и в части обустройства жизненного пространства. Он тем более актуален сейчас, когда Россия намерена развивать Северный морской путь. Возможно, в Арктике вырастут новые города, которым наверняка понадобятся наши наработки.

– Вы имеете в виду исследования в области вечной мерзлоты?

– Скорее насущные вопросы. Как эксплуатировать технику в северных условиях? Как её обслуживать? Как наладить сложную логистику? А с учётом того, что мы находимся в довольно замкнутом социуме, — как правильно проводить адаптацию приезжих, как научиться эффективно работать сообща, контактировать, не конфликтовать, помогать друг другу и так далее. Всё это требует определённых навыков. У нас солидный багаж знаний в этом плане. Причём ценен и негативный опыт, ведь получалось не всё и не всегда — в том же строительстве и обустройстве города. Опираясь на реалии прошлого, можно подобрать ключ к будущему. Задача университета — не просто готовить пополнение для рабочих мест, а научить их решать возникающие в процессе работы проблемы. Он должен служить драйвером развития и города, и производства.

– Расскажите о перспективных методиках, внедряемых в университете.

– Мне кажется важным направление, которое стартовало буквально на днях. Мы провели технологический скаутинг — совместно с нашими партнёрами собрали команду и прошли по производству. Цель такой процедуры — переговорить с представителями топ–менеджмента, руководителями предприятий, главными инженерами, дойти до конкретных участков, там пообщаться с людьми, определить существующие проблемы. Это то, чему мы учим своих преподавателей и то, чему они должны учить студентов. Это готовит почву для плодотворного научно–технического сотрудничества. Мы уже провели встречи на Медном заводе, Надеждинском металлургическом заводе, на Талнахской обогатительной фабрике, наметили достаточно внушительный перечень задач. Один из приоритетов, на мой взгляд, — это создание совместного центра, работающего в области реверсивного инжиниринга. Она содержит большой пул перспективных тем для работы в различных сферах. Для нас это будет довольно важным участком деятельности на ближайшее время.

– Продолжая тему партнёрства: ЗГУ намерен плотно сотрудничать с Агентством развития Норильска с целью повышения качества жизни норильчан. О каких совместных проектах может идти речь?

– АРН — очень важная для города структура, реализующая многие проекты, нацеленные на его развитие. А мы, в свою очередь, должны стать неким источником знаний о городе. Например, сейчас АРН работает над благоустройством озера Городское. Идею можно воплощать в жизнь разными способами, это активно обсуждается при участии заинтересованных сторон. С нашей точки зрения, было бы правильным, если бы мы могли подсказать, какие действия представляются наиболее целесообразными. Логично, что пока город не насыщен парковками, детскими площадками другими элементами комфортной среды, люди вряд ли будут заинтересованы в массовой организации экопространств. То есть, сначала они должны получить нужную им инфраструктуру, а уже после этого сформируется новый запрос. Именно такими аспектами должен заниматься университет. Он может выступить в качестве методического центра и центра по выработке рекомендаций. К тому же если мы готовим строителей, а в городе разворачиваются масштабные строительные проекты, почему бы не задействовать студентов на этих проектах? Для них это возможность не только пообщаться с экспертами, но и получить практические задания.

– Верно ли, что ЗГУ останется кузницей кадров для градообразующего предприятия?

– Как я уже сказал, для нас производство и город — это площадка для обучения студентов. И если будущий специалист заранее успел хорошо ознакомиться с производством, он быстрее освоится в профессии. Конечно, ЗГУ останется кузницей кадров для «Норникеля», просто используемые нами методы обучения позволят работникам лучше адаптироваться к условиям работы и, что немаловажно, располагать при этом реальным проектным опытом.