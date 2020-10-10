Защита: виды и способы

О функциях

– С начала года в городе действуют два учреждения, оказывающие социальные услуги населению. Каковы итоги работы в новом составе за девять месяцев?

Людмила Лютая: — Территориальное отделение управления социальной защиты населения Красноярского края в Норильске предоставляет государственные услуги, гарантированные федеральным и краевым законодательством. К ним относятся: назначение ежемесячных пособий и выплат отдельным категориям граждан, оказание адресной социальной помощи, выдача свидетельств о праве на меры социальной поддержки, назначение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, пособий и компенсаций семьям с детьми. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте szn24.ru в разделе «Социальная поддержка населения», это поможет сориентироваться гражданам, имеющим право на льготы.

Мы проанализировали работу краевого учреждения за девять месяцев нынешнего года, сравнили с данными за 2019 год и не увидели большой разницы в количестве предоставленных государственных услуг. В 2019 году населению было оказано порядка 16 000 услуг, в 2020–м — 18 000. Рост связан с появлением в этом году новых мер социальной поддержки, в том числе губернаторских выплат на третьего ребёнка и ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет.

Светлана Усенок: — Для реализации дополнительных мер социальной поддержки населения в Норильске с 1 января создано муниципальное учреждение «Управление социальной политики», которое предоставляет 25 услуг отдельным категориям граждан. Хочу сказать, что после реорганизации клиентская служба работает по прежним адресам. Если в начале года случалась небольшая путаница относительно функций двух управлений, то со временем люди привыкли к изменениям, и сейчас обращаются прямиком в нужное учреждение.

О пандемии

– Появились ли в период пандемии новые виды помощи, сохраняются ли какие–то из них сейчас?

Л. Л.: — С апреля по октябрь со стороны края или Федерации новых, специальных мер соцподдержки предусмотрено не было. Однако был повышен размер максимальной матпомощи в трудной жизненной ситуации — с 15 000 до 19 400 рублей; с апреля социально–значимые меры поддержки продлевались в беззаявительном порядке. Речь идёт о пособиях на ребёнка, ежемесячной выплате в связи с рождением первого ребёнка, субсидии с учётом дохода, государственной социальной помощи и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам. Автоматическое продление поданных ранее заявлений завершилось 1 октября для всех категорий граждан, кроме инвалидов — по оплате ЖКУ.

С. У.: — В этот промежуток времени в Норильске выдавались сертификаты на продуктовые наборы в рамках благотворительной помощи от Заполярного филиала «Норникеля». Их получателями стали малообеспеченные граждане; неработающие пенсионеры; люди, состоящие на учёте в Центре занятости населения; многодетные семьи. На данный момент эта мера себя исчерпала.

В период распространения коронавирусной инфекции, для того, чтобы ограничить посещение общественных мест и не рисковать здоровьем ветеранов ВОВ, специалисты управления доставляли продуктовые наборы им на дом. Такая практика будет действовать, по крайней мере, до конца года.

– Какие меры поддержки оказываются семьям с детьми?

С. У.: — Им предоставляется матпомощь по оплате расходов на проезд детей в возрасте до 18 лет в пределах территории РФ к месту отдыха и обратно; многодетным семьям — матпомощь на приобретение одежды детям и оплату расходов в связи с началом учебного года, учебным процессом и выпускными мероприятиями в общеобразовательных учреждениях города. Если семья относится к малообеспеченным или находится в трудной жизненной ситуации, можно обратиться за оказанием единовременной адресной помощи. Все перечисленные виды помощи оказываются с учётом дохода, который не должен превышать одну величину прожиточного минимума на человека (18 828 рублей). Для семей, воспитывающих детей–инвалидов, предусмотрена оплата проезда к месту проведения отдыха, а также к месту лечения, обследования, консультации при наличии направления учреждения здравоохранения. Для данной категории помощь оказывается без учёта дохода семьи.

Л. Л.: — На федеральном уровне с июня появилась новая мера поддержки: ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Подчеркну: она рассчитана не на период пандемии, она постоянная. Выплачивается с 1 января, хотя заявительная кампания началась существенно позже, с 20 мая. Эта мера не предполагает личного обращения граждан, всё происходит в электронном виде. Люди заполняют и отправляют нам заявление, никакие документы к нему не прилагаются, мы запрашиваем их посредством межведомственного взаимодействия. С июня мы получили уже порядка 4000 заявлений. Но пока рано говорить о том, что органы соцзащиты переходят на электронный формат работы, потому что право на остальные меры поддержки — если даже можно подать электронное заявление — потребуется подкреплять документально, так что придётся посещать специалистов лично. Основной поток заявлений идёт через портал госуслуг, где нет ограничения по числу обращений в день. Это удобно, и пользуются им многие. Ещё один полезный сайт — министерства социальной политики края. Там можно получить консультационную услугу по каким–либо мерам поддержки.

Л. Л.: — Хотелось бы, чтобы люди до обращения за выплатами узнавали условия их получения на электронных порталах, из объявлений, размещаемых в городских учреждениях. В каждом случае есть свои условия. Например, выплата семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет, положена, если и родитель–заявитель, и ребёнок являются гражданами РФ, а также если доход семьи не превышает одну величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествовавшего году обращения. То есть сейчас рассматривается 2019 год, тогда прожиточный минимум во втором квартале составлял 17 335 рублей на человека.

О земельном вопросе

– Обращаются ли норильчане за получением земельных участков в собственность — в пределах города или в регионе?

Л. Л.: — Да, такие обращения редко, но поступают. Напомню, многодетные семьи, зарегистрированные по месту жительства на территории нашего края, имеют право на бесплатное получение в собственность земельных участков. Для реализации этого права необходимо обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение земельными участками любого района Красноярского края, в котором семья желает получить в собственность земельный участок.

С. У.: — В нашем городе распределением и выделением земельных участков для многодетных семей ведает управление имущества администрации города (Ленинский пр., 23а). Информация о наличии земельных участков размещена на едином краевом портале «Красноярский край» — www.krskstate.ru, раздел «Социальная политика». Кстати, зона для индивидуального жилищного строительства в Норильске занимает два гектара. Она разделена на 18 участков площадью 1000–1500 квадратных метров, то есть 10–15 соток. Располагается она между домами № 4 и 6 улицы Югославской и проезжей частью в районе первой остановки в Оганере.

В ТЕМУ

Специалисты конкретизировали понятие «трудная жизненная ситуация». По их словам, это ситуация, которую человек не может самостоятельно преодолеть. Например, малообеспеченность (доход ниже прожиточного минимума), а также форс–мажоры — пожары, виновные действия третьих лиц — например, грабежи. Но не всякая сложная ситуация, в которую попал человек, считается основанием для оказания материальной помощи. Например, если человек взял кредит и не может его выплатить, ему стоит обратиться в банк для оформления кредитных каникул, если для этого есть объективные причины, отметили гости прямой лини.

Максимальный размер материальной помощи в трудной жизненной ситуации — 15 000 рублей. Решение о её оказании и размере выплаты принимает соответствующая комиссия. Помимо муниципальной, предусмотрена и региональная помощь, также адресная. Критерии её получения схожи с муниципальной, максимальный размер также составляет 15 000 рублей. Получить её можно один раз в год.

В 2020 году произошли изменения в условиях подачи заявлений на определённые виды помощи. В частности, на федеральном уровне для получения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и жилищными субсидиями изменился период дохода, который берётся в расчёт для определения возникновения права на помощь. Раньше он составлял шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения по субсидиям; 12 месяцев — для ежемесячной выплаты. Сегодня это данные за 12 месяцев, предшествующих полугоду до обращения за ежемесячной выплатой. А для жилсубсидии — данные о доходах за 6 месяцев, предшествующих полугоду до обращения.

Также с 1 января выплата, назначаемая при рождении либо усыновлении первого ребёнка, предоставляется до исполнения ему трёх лет, а не полутора. Кроме того, доход заявителя должен составлять не более двух величин прожиточного минимума, тогда как прежде показатель был на уровне полутора величин.

С нового года введена и новая выплата — при рождении третьего и последующих детей. Она практически идентична выплате при рождении первого ребенка, разнится только период предоставления информации о доходах. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи предоставляются за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на выплату.

В Центральном районе специалисты территориального отделения соцзащиты принимают граждан на ул. Советской, 14, в Талнахе — на ул. Полярной, 7, в Кайеркане — на ул. Шахтёрской, 9, единый телефон для обращений: 46–14–41. Режим работы стал удобнее, говорят специалисты: теперь клиентская служба на улице Советской, 14, в понедельник и среду доступна для посетителей с 09.00 до 20.00. Во вторник и четверг — с 09.00 до 17.15, в пятницу приём граждан осуществляется с 10.00 до 17.00.

Управление социальной политики располагается по адресу: Ленинский проспект, 26. В настоящее время специалисты принимают посетителей по предварительной записи по следующему графику: понедельник, четверг с 09.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Пятница — неприёмный день. Записаться на приём и получить консультацию можно по телефонам: 43–70–67 и 43–71–95.