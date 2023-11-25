Защитники веры

В рамках направления чтений «Церковь и общество» состоялась секция, посвященная взаимоотношениям Церкви, воинства и казачества. На встрече собрались общественники, волонтёры, представители силовых структур, добровольной народной дружины и казачьего общества.

С приветственным словом к собравшимся обратился благочинный Норильского округа, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской иерей Геннадий Дубинко. Он познакомил собравшихся со спецификой воинского священства, которое вводится в воинских частях в зоне СВО. Также отец Геннадий рассказал о священниках, которые отправились на фронт добровольцами. Он отметил, что православная вера помогает участникам боевых действий сохранить себя как человека, а не превратиться в бездушную машину по выполнению приказов.

Представитель норильской Росгвардии подполковник Илья Филимонов продемонстрировал зрителям видеоролик о своём сослуживце, который недавно вернулся из зоны специальной военной операции. Росгвардеец занимался работой с личным составом, в число его обязанностей входило взаимодействие с Церковью. Присутствующие увидели, как в полевых условиях проводят обряд крещения. Подполковник отметил, что сейчас всё больше военнослужащих осознанно выбирают православную веру. Также он рассказал о том, что недавно отправившиеся в очередную командировку норильские росгвардейцы взяли с собой комплект защитной экипировки, изготовленной в мастерских при храмах.

Организатор волонтёрской группы «Защитникам мира» Светлана Гурова познакомила участников встречи с работой добровольческого объединения по созданию маскировочных изделий. Рукодельный опыт перенимали в мастерской, организованной при талнахском храме Святой Великомученицы Варвары. Прошлой зимой там начали лить окопные свечи и плести сети для маскировки. «Заполярка» писала об этом в одном из сентябрьских номеров.

Сейчас сообщества мастериц есть в каждом районе, потому что спрос на их изделия растёт. Сети, созданные заботливыми руками, имеют уникальный рисунок, который почти невозможно отследить с воздуха. Фабричная продукция гораздо уязвимее. Поэтому бойцы, возвращаясь после отпуска в зону СВО, с радостью забирают с собой сети и маскхалаты, созданные норильскими волонтёрами.

– Нам очень нужны помощники! Найдём работу для каждого желающего — ставить рамки, нарезать заготовки, плести сети и костюмы. Кто не может приходить в храм по состоянию здоровья, могут делать что–то полезное дома. Даже ребёнок способен внести свой вклад в победу. Две школьницы, например, за семь часов изготовили маскировочную сеть размером три на два метра. В оплётку каждого изделия вкладываем пояса, на которых написан 90–й псалом с молитвой при нападении нечистой силы. Обязательно отправляем письма. В храме есть ящик для посланий нашим защитникам, — рассказала Светлана Гурова.

Мастерская при храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской открыта каждый день с 8 до 20 часов. Можно прийти в любое время, обратиться в церковную лавку или к охраннику — всё расскажут. А ещё волонтёры создали Telegram–канал «Zащитникам мира», там новичкам дают консультации опытные добровольцы.

Светлану Гурову поддержал и Олег Шалдаев, член местного отделения «Боевого братства» и участник СВО. Он отметил, что нужно удвоить усилия по привлечению добровольцев и выразил надежду на то, что правоохранители смогут организовать мастерские на базе своих учреждений. В них смогут трудиться не только сотрудники силовых ведомств, но и члены их семей. Присутствующие обсудили возможность создания волонтёрских объединений по изготовлению маскировочных изделий и обменялись контактами.

В завершение встречи выступил врио заместителя начальника Норильского ОМВД подполковник полиции Дмитрий Литвинов. Он отметил, что ведомство и Церковь давно и плодотворно сотрудничают. Священнослужители регулярно посещают подразделения, проводят духовно–нравственные беседы с сотрудниками.

– Церковь и воинство всегда были рядом. Сотрудники полиции реализуют идею справедливости, поэтому их моральные качества нуждаются в ориентире. Православная вера помогает им воспитывать в себе силу духа, готовность к самопожертвованию. Иерей Геннадий Дубинко ведёт активную работу в составе Общественного совета при Норильском ОМВД. Например, недавно он посетил открытый изолятор временного содержания, побеседовал с нарушителями закона, наставляя их на путь истинный. Вера в Бога укрепляет любовь к Родине. Сейчас нашему народу это необходимо, — заключил подполковник полиции Литвинов.

С представителем МВД согласен и протоиерей Владимир Иванов. В своём докладе он упомянул, что с 1990–х годов наша Церковь потеряла несколько поколений людей. А сейчас, в условиях СВО, многие возвращаются в лоно Церкви. Так Господь испытания обратил во благо и снова взял заблудших под свою защиту.

Все присутствующие получили свидетельства участников Х Рождественских образовательных чтений Норильской епархии.

Встречи в рамках чтений продолжатся до 12 декабря. Тематику и расписание работы секций можно узнать на сайте Норильской епархии. Любой желающий может их посетить. По вопросам, касающимся участия в чтениях, письма принимаются на электронную почту: otdelro.norilskeparhia@mail.ru.