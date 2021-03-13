Застывшие моменты
Застывшие моменты
Качественная мобильная фотография уже давно стала популярной и доступной обычному пользователю. Люди ежедневно делают множество снимков, заполняя ими память своих гаджетов и различные соцсети. И этим уже никого не удивить. А вот портреты, шаржи и уж тем более картины маслом стали исключительной редкостью. А между тем такие запечатлённые в вечности мгновения могут стать прекрасным подарком и превосходным элементом интерьера.
Остановись, мгновение!
Всегда любил бумажное фото больше, чем цифровое изображение. Особенно меня привлекают старые фотографии. Есть что–то чарующие в этих застывших моментах из далёкого прошлого, из той эпохи, в которой ты либо не жил вовсе, либо был слишком мал, чтобы осознать всю её прелесть. И, согласитесь, рассматривать такие снимки в виртуальном формате — то же, что читать электронную книгу: вроде всё так же, но не покидает чувство какой–то искусственности объекта — словно пьёшь безалкогольное пиво или ешь обезжиренное сало.
Владельцы смартфонов постоянно фотографируют себя любимых, своих питомцев и окружающую природу и выкладывают в соцсети гигабайты различных фотографий. В итоге среди сотен абсолютно бесполезных кадров словно иголка в стогу сена теряются по–настоящему красивые снимки. Да и часто ли любой из нас просматривает собственные цифровые архивы, чтобы вспомнить об экстремальном походе, авантюрном приключении или просто знаковом событии? Так что если у вас накопились залежи подобных интересных и уже полузабытых фото, есть несколько отличных способов превратить бесполезный цифровой хлам в прекрасный подарок любимому человеку, тем более что современные возможности дают широкий простор для подобных действий.
Галерея событий
Самый простой способ грамотно и с пользой использовать имеющиеся у вас снимки — превратить их в историю вашей жизни, заполнив избранными фотографиями со знаковых личных или семейных событий пустующую стену квартиры. Снимки при этом можно размещать как в отдельных фоторамках, так и в специальных мультирамках, которые без проблем можно приобрести в специализированных магазинах или в интернете. Главное здесь то, что подобную галерею можно будет со временем расширять, добавляя в неё другие фото. В результате самые яркие события из вашей жизни всегда будут перед глазами.
Тематическая история
Если разбирать фотоархивы нет времени или их просто–напросто нет, то можно сделать мини–галерею из пяти–шести снимков с какого–либо мероприятия, например, в стиле фоторепортажа — когда по последовательности размещения кадров можно отследить определённую историю. Но для этого необходимо либо самому быть достаточно профессиональным фотографом, так как фоторепортаж — один из сложнейших жанров в данной профессии, либо обратиться за помощью к профессионалам.
Самый простой вариант — заказать тематическую фотосессию. Можно, конечно, выбрать что–то достаточно стандартное — вроде рождественской тематики. Но куда интереснее, если такая фотоистория будет с изюминкой, например, в прошлом году в качестве подарка я преподнёс супруге такую профессиональную сессию по мотивам компьютерной игры и одноимённого фильма Assassin’s Creed.
В качестве генеральной линии фотосессии можно выбрать и любимый фильм, книгу или просто памятную дату: например, заказать себе серию фотографий в старой советской униформе времён Великой Отечественной войны в соответствующем антураже и с хорошей постобработкой под старые снимки 1940–х годов. Такой комплект фото может стать превосходным подарком на день рождения близким людям. В результате вы получите массу удовольствия от самого процесса, совместно повеселитесь и на съёмочной площадке, и после, выбирая снимки и размещая их на стене. Для мужчин это ещё и шанс подтвердить свой статус креативного спутника жизни, способного удивить подарком. А заодно проявить свои мужские качества как хозяина в доме, ведь снимки надо будет ещё развесить, а это не так уж и просто, так как в современных домах стены сделаны из бетона или из кирпича, и тут гвоздями не обойдёшься...
Памятное панно
Более сложный и кропотливый вариант — создание огромного панно из разных снимков, объединённых в общую историю. Сделать его можно двумя способами — с помощью редактора на компьютере либо по старинке вручную из уже распечатанных снимков. Первый вариант проще, но вы лишите композицию фактуры и объёма, так как у вас не будет возможности использовать при создании арт–объекта бумагу разного формата и применять дополнительные элементы для усиления эффектов. Однако работа над вторым вариантом может занять несколько дней, а само панно будет иметь определённый срок годности — если разместить такой коллаж в комнате с освещением, то снимки выгорят за год или два.
Современные альбомы
Внушительных размеров фолианты с тоннами старых снимков давно ушли в прошлое. Но иногда очень хочется полистать фотографии не на экране монитора или мобильника, а в неком более вещест-венном формате. На этот случай в современной культуре хранения фотографий появилось новое направление — фото-арт-буки. Оформляются они в любом удобном для вас стиле, при этом не требуют от снимков слишком большого разрешения. В итоге получается эксклюзивная вещь, которая может и красиво встать на полку, и скомпилирует в себе наиболее интересные моменты из жизни, а главное — подойдёт в качестве подарка близким родственникам старшего поколения, которые не особо дружат с социальными сетями и интернетом.
На заметку
Классика и хай–тек
Если просто распечатать фотографии и развесить их на стену кажется вам слишком банальным, можно использовать снимки как основу для более сложного и креативного варианта подарка или элемента декора. Для начала обратимся к классике. Найти сейчас в интернете профессионального художника, готового оформить картину по вашей фотографии, не составит труда. Ценовая политика подобной услуги имеет широкий разброс и зависит от того, что именно вы хотите: небольшой дружеский шарж, классическую уличную отрисовку карандашом или полноценную картину маслом. Заказать такие работы можно и у профессиональных художников в Норильске. Такой подход позволит получить работу на руки значительно быстрее и в идеальной сохранности, ведь при пересылке по почте картину могут либо повредить, либо потерять.
Если же вы задумали подобный подарок в формате цифровой графики, то можно смело искать мастера в виртуальном пространстве — здесь расстояния не имеют значения. Главная прелесть такого заказа, кроме необычного стиля и оформления, заключается в возможности до последнего момента вносить изменения в работу, наполняя её мелкими деталями, и отслеживать весь процесс изготовления. Всё, что останется на выходе, — это напечатать картину нужного формата в местной типографии и заказать рамку или сделать её самому.
Портал в мечту
Было ли в вашей жизни место, посещение которого перевернуло вашу жизнь и в которое вы до сих пор мечтаете вернуться? Быть может, это старый прабабушкин дом в глухой деревне? Или храм Петра в Иордании, где снимали «Индиана Джонс в поисках святого Грааля»? Или базовый лагерь на Эвересте? Тогда предлагаю превратить одну из стен в доме в настоящий портал в это яркое воспоминание! В интернете достаточно фирм, готовых напечатать фотообои по снимку заказчика. Правда, надо учитывать, что снимок должен быть разрешением минимум 7000 х 5000 пикселей, иначе картинка получится размазанной. Впрочем, если место, которое вы захотите вписать в интерьер, достаточно популярное, подходящий снимок фирма подберёт сама. Но стоит помнить, что удовольствие это недешёвое — средняя цена качественной печати около 1000 рублей за квадратный метр. Оформить такую памятную стену можно с 3D–эффектом, обложив поклеенную картину по контуру декоративным камнем, – возникнет ощущение пробитой стены. Это создаст и нужный эффект реальности происходящего на снимке, и визуально увеличит даже небольшую комнату.
Редкие предметы
Изделия с фотопечатью давно стали популярными в качестве подарков. И если к таким вещам, как кружки или футболки с фотографиями и памятными надписями, все давно привыкли, то более интересный вариант — наволочки для диванных подушек или даже полный спальный комплект. Отличным подарком для мужчины, который часто бывает в командировках, может стать, например, небольшая подушка с изображением любимой женщины, такой родной и знакомой — изделие спокойно можно положить в чемодан.
Для любителей походов тоже есть отличный вариант — печать изображений на спальнике: это может быть лицо любимого человека во внутренней вкладке, либо его полный силуэт, обнимающий спящего. Правда, чтобы осуществить такую задумку, придётся немного повозиться. Во–первых, необходимо сделать снимок в хорошем качестве и разрешении, затем заказать подходящую по размеру печать на отдельной ткани (лучше на той, что используется для пошива именно спального белья), а после отнести заготовку в швейную мастерскую, где её разместят уже на самом мешке. Задача, конечно, нетривиальная, но эффект от такого подарка стоит затраченных усилий.