Застывшие моменты

Остановись, мгновение!

Всегда любил бумажное фото больше, чем цифровое изображение. Особенно меня привлекают старые фотографии. Есть что–то чарующие в этих застывших моментах из далёкого прошлого, из той эпохи, в которой ты либо не жил вовсе, либо был слишком мал, чтобы осознать всю её прелесть. И, согласитесь, рассматривать такие снимки в виртуальном формате — то же, что читать электронную книгу: вроде всё так же, но не покидает чувство какой–то искусственности объекта — словно пьёшь безалкогольное пиво или ешь обезжиренное сало.

Владельцы смартфонов постоянно фотографируют себя любимых, своих питомцев и окружающую природу и выкладывают в соцсети гигабайты различных фотографий. В итоге среди сотен абсолютно бесполезных кадров словно иголка в стогу сена теряются по–настоящему красивые снимки. Да и часто ли любой из нас просматривает собственные цифровые архивы, чтобы вспомнить об экстремальном походе, авантюрном приключении или просто знаковом событии? Так что если у вас накопились залежи подобных интересных и уже полузабытых фото, есть несколько отличных способов превратить бесполезный цифровой хлам в прекрасный подарок любимому человеку, тем более что современные возможности дают широкий простор для подобных действий.

Галерея событий

Самый простой способ грамотно и с пользой использовать имеющиеся у вас снимки — превратить их в историю вашей жизни, заполнив избранными фотографиями со знаковых личных или семейных событий пустующую стену квартиры. Снимки при этом можно размещать как в отдельных фоторамках, так и в специальных мультирамках, которые без проблем можно приобрести в специализированных магазинах или в интернете. Главное здесь то, что подобную галерею можно будет со временем расширять, добавляя в неё другие фото. В результате самые яркие события из вашей жизни всегда будут перед глазами.

Тематическая история

Если разбирать фотоархивы нет времени или их просто–напросто нет, то можно сделать мини–галерею из пяти–шести снимков с какого–либо мероприятия, например, в стиле фоторепортажа — когда по последовательности размещения кадров можно отследить определённую историю. Но для этого необходимо либо самому быть достаточно профессиональным фотографом, так как фоторепортаж — один из сложнейших жанров в данной профессии, либо обратиться за помощью к профессионалам.

Самый простой вариант — заказать тематическую фотосессию. Можно, конечно, выбрать что–то достаточно стандартное — вроде рождественской тематики. Но куда интереснее, если такая фотоистория будет с изюминкой, например, в прошлом году в качестве подарка я преподнёс супруге такую профессиональную сессию по мотивам компьютерной игры и одноимённого фильма Assassin’s Creed.

В качестве генеральной линии фотосессии можно выбрать и любимый фильм, книгу или просто памятную дату: например, заказать себе серию фотографий в старой советской униформе времён Великой Отечественной войны в соответствующем антураже и с хорошей постобработкой под старые снимки 1940–х годов. Такой комплект фото может стать превосходным подарком на день рождения близким людям. В результате вы получите массу удовольствия от самого процесса, совместно повеселитесь и на съёмочной площадке, и после, выбирая снимки и размещая их на стене. Для мужчин это ещё и шанс подтвердить свой статус креативного спутника жизни, способного удивить подарком. А заодно проявить свои мужские качества как хозяина в доме, ведь снимки надо будет ещё развесить, а это не так уж и просто, так как в современных домах стены сделаны из бетона или из кирпича, и тут гвоздями не обойдёшься...

Памятное панно

Более сложный и кропотливый вариант — создание огромного панно из разных снимков, объединённых в общую историю. Сделать его можно двумя способами — с помощью редактора на компьютере либо по старинке вручную из уже распечатанных снимков. Первый вариант проще, но вы лишите композицию фактуры и объёма, так как у вас не будет возможности использовать при создании арт–объекта бумагу разного формата и применять дополнительные элементы для усиления эффектов. Однако работа над вторым вариантом может занять несколько дней, а само панно будет иметь определённый срок годности — если разместить такой коллаж в комнате с освещением, то снимки выгорят за год или два.

Современные альбомы

Внушительных размеров фолианты с тоннами старых снимков давно ушли в прошлое. Но иногда очень хочется полистать фотографии не на экране монитора или мобильника, а в неком более вещест-венном формате. На этот случай в современной культуре хранения фотографий появилось новое направление — фото-арт-буки. Оформляются они в любом удобном для вас стиле, при этом не требуют от снимков слишком большого разрешения. В итоге получается эксклюзивная вещь, которая может и красиво встать на полку, и скомпилирует в себе наиболее интересные моменты из жизни, а главное — подойдёт в качестве подарка близким родственникам старшего поколения, которые не особо дружат с социальными сетями и интернетом.

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