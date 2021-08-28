Затерянный рай

Вообще, хотя отправиться в Абхазию мы с семьёй планировали заранее, подробных исследований не проводили. Как, впрочем, не покупали билеты и не бронировали жильё. Просто в какой–то момент, окончательно отлежав бока на анапском пляже и накатавшись по округе, нам захотелось сменить локацию. Причём хотелось уже не песка и солнца, а какой–нибудь приличной активности, дабы растрясти нагулянный за две недели жирок. И абхазские горы подходили для этого идеально. После непродолжительных поисков удалось найти несколько весьма годных вариантов для заскучавших по активным физическим нагрузкам туристов.

На разминку становись

Неожиданно для меня Абхазия оказалась настоящим раем для любителей экстрима. Здесь есть чем заняться и опытным походникам, и альпинистам, и спелеологам. Найдётся местечко и для ценителей сплавов по горным рекам и даже для любителей прыгать в пропасть на резинке или роуп–джампе. Среди наиболее интересных предложений я бы выделил два.

Первое — комплексный четырёхдневный экстрим–тур. За это время вас успеют сначала сбросить на «роупе» с вершины Шакурского водопада (50 метров), а пока вы выходите из адреналиновой комы, ещё и толкнуть в пропасть в Джампальском каньоне (60 метров). Затем вас заведут на полтора километра вглубь одной из местных пещер, после чего вы будете грести 25 километров по бушующей горной реке к точке выхода. И всё это за какие–то 30 тысяч рублей с человека. Это предложение мне показалось крайне интересным, но... то ли с годами я стал староват для прыжков в пропасть, то ли пожалел 60 тысяч, которые пришлось бы заплатить за двоих человек. Так что этот примечательный во всех отношениях вариант я решил отложить до лучших времен.

Выбрал я недельный трекинг по горам протяжённостью в сотню километров. В данном случае привлекала цена — 15 тысяч рублей «с головы» и то, что в течение семи дней необходимо будет именно двигаться с места на место со всем лагерем и скарбом, а не совершать прогулочные «радиалки» к той или иной туристической точке, как в первом случае. Единственный недостаток таких маршрутов — они строго распланированы по времени, так что лучше позаботиться о них заранее. Нам повезло, так как ближайшую группу в горы организаторы собирались отправлять буквально на днях.

Подход к походу

Единственное, что слегка портило радость от предстоящего похода, — ощущение «голого человека». Тот, кто увлекается туризмом, сразу меня поймёт. Дело в том, что идти в горы мы решили уже будучи в Анапе, а значит, из снаряжения с собой у нас были только пляжные шорты и шлепанцы, не очень подходящие для карабканья по абхазским хребтам. Но, как оказалось, решить эту проблему легко можно на месте. Рюкзаки, палатку и спальники мы арендовали у организаторов маршрута за символическую плату, пришлось обзавестись только обувью и походными штанами. Покупал я их скрепя сердце, вспоминая, насколько комфортное и не раз проверенное в полевых условиях снаряжение осталось в Норильске.

Сам организатор заверял, что маршрут простенький, и пройти его можно чуть ли не во «вьетнамках». Имея некоторый опыт в таких вещах, принимать на веру его слова я не стал. Дело в том, что один и тот же трек для человека, который всю жизнь прожил в горах и ходил по нему десятки раз, и для изрядно потерявшего за зиму форму норильчанина — это два совершенно разных по сложности маршрута. Главное в таких походах — именно обувь, и к её выбору мы подошли основательно. Я выбрал летние армейские ботинки с высоким голенищем, а супруга, наоборот, — лёгкие летние кроссовки. Благо в Анапе хватает магазинов, где подобный товар можно купить по бросовой цене. Моя обувь обошлась в 1,5 тысячи рублей, супруга отдала меньше тысячи. И, забегая вперед, могу с уверенностью сказать, что кроссовки в абхазских горах куда удобней и практичней берцев. Хотя бы потому, что местный рельеф значительно отличается от норильского, и легкая обувь с гибкой подошвой там куда важнее высокого голенища, защищающего от вывиха стопы. Идеальным вариантом будет трекинговая обувь, но с учётом того, что такой у меня и в Норильске было валом, покупать ещё одну пару я не стал.

Добраться до границы

Завершив все приготовления и докупив недостающее снаряжение, мы стали намечать пути наступления. Оказалось, что добираться из Анапы в Абхазию не только легко и дёшево, но и довольно удобно, даже не имея собственного авто. Самый подходящий для «безлошадного» туриста вариант — железная дорога.

Сев после обеда на транзитный поезд Анапа — Красноярск, часа через три мы уже были в Краснодаре, где совершили пересадку на другой, идущий до Адлера. Вскоре уже крепко спали под мерный стук колёс, зная, что через семь часов проснёмся бодрые и полные сил у самой границы с Абхазией.

Добраться от железнодорожного вокзала Адлера до абхазской границы не составляет никакого труда. Буквально на выходе из здания вокзала останавливаются рейсовые автобусы, здесь же снуют и местные таксисты. Проезд на рейсовом автобусе обойдется рублей в 20, но так как он идёт через весь город, займёт поездка минут 40, а то и более часа — в зависимости от времени суток и наличия пробок. Если хочется попасть к границе быстро и с комфортом, обратитесь к частникам. Машину можно нанять за 500–600 рублей, место в микроавтобусе стоит 150–250 рублей: всё зависит от аппетитов таксиста и вашего умения торговаться. Главное преимущество этого варианта — комфорт и скорость: минут через 15 вы уже будете на таможне. Так как у нас времени было предостаточно, мы прокатились на обычном автобусе, заодно полюбовавшись видами города.

Последний рубеж

Для посещения Абхазии никаких дополнительных документов, даже загранпаспорта, не требуется. Уже на подступах к зоне контроля вам начнут предлагать воспользоваться авто с доставкой до нужного места или даже помощь в прохождении таможни. Можете смело проходить мимо таких «помогаек», так как проблем со въездом у вас не возникнет, а на той стороне и такси, и рейсовые газели стоят куда дешевле. Сам пропускной пункт — скорее, формальность. Пару раз посмотрят на российский паспорт, лениво просветят рюкзак или сумку и, может, зададут для порядка пару вопросов о цели визита.

В ранние часы людей на границе практически нет, а вот после обеда собирается приличная толпа, но не пугайтесь — очередь движется довольно быстро. В целом весь процесс занимает от 15 минут утром до 40 минут — днём. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, если у вас грузинский паспорт. Думаю, причины понятны. Что касается ПЦР–теста или сертификата о прививке, то они вам не потребуются, исключением могут стать некоторые лечебные санатории. Но учтите, Абхазия — это другое государство, так что если вы вдруг почувствуете себя плохо, то в местной клинике вам, скорее всего, посоветуют отправиться за лечением в Россию. Страна не богатая, и местное здравоохранение едва справляется с собственным потоком больных.

Сверим часы

Перейдя границу, вы в буквальном смысле потеряете 60 минут жизни: ваш телефон автоматически переведёт время на час вперёд. При этом очень важно знать, что живет Абхазия всё же по московскому времени, так что телефону доверять нельзя. Связано это с тем, что другими странами Абхазия не признана и считается частью Грузии, а Тбилиси и Москва находятся в разных часовых поясах. Телефоны автоматически выставляют местный часовой пояс, что может привести к различным недоразумениям.

Ещё стоит сказать, что вы сразу же окажетесь в роуминге. Если связь для вас — вещь жизненно необходимая, позаботьтесь о переходе на соответствующий тариф либо приобретите местную симку. Последнее, пожалуй, будет выгоднее и проще. В Абхазии всего два оператора — «Аквафон» и «Амобайл», и услуги у них фактически одинаковые. Симка обойдётся в 500 рублей. Кстати, рубль в Абхазии официальная валюта, и расплачиваться российскими деньгами можно везде и за всё. И если несколько лет назад ехать в эту страну можно было только с приличным «прессом» наличных, то сейчас вы можете брать с собой обычную банковскую карту. Безналичный расчёт действует практически где угодно — от гостиницы до ресторана и продуктового магазина. Но, как и в случае с поездкой в Крым, стоит иметь в кармане тысяч 15 наличными — на всякий случай. Банкоматы, хотя и встречаются, но не на каждом шагу. Даже в туристических городах Гагре, Пицунде или Новом Афоне их придётся поискать. Что касается комиссии, то при оплате картой платёжной системы «Мир» её нет, но при снятии наличных проценты взымаются. Впрочем, дороже всего пользоваться картами VISA — там комиссия будет максимальной.

Лучше гор могут быть только горы

В нашем случае знакомство с Абхазией началось не с отелей и гостиниц, а с рюкзаков и палаток. Наша группа должна была встретиться с гидами сразу после пересечения границы, а так как принимающая сторона задержалась, перезнакомиться мы успели ещё до прихода её представителей. Вычислить в людском потоке будущих членов команды оказалось несложно: мало кто приезжает в Абхазию с рюкзаком за спиной и в походном снаряжении. Народ подобрался толковый, в основном молодые ребята с довольно неплохой подготовкой. Всего на трек набралось семь человек, тогда как обычно на маршрут выходит человек двадцать. Связано это было с тем, что наш маршрут только–только запускался — массовые походы по горам Абхазии приходятся на конец июля — середину сентября.

Отдав на хранение ненужные личные вещи, мы упаковали весь лагерный скарб и двинулись к стартовой точке маршрута. Ею оказалось довольно живописное место — долина Семи озёр, расположенная на высоте 2000 метров над уровнем моря и примечательная не только горными пейзажами, но и заливными альпийскими лугами. Между прочим, именно здесь снималось несколько сцен из фильма «Последний богатырь», где долина выступала в роли Лукоморья.

Первую стоянку мы разбили у домика местных пастухов, которые только что поднялись в горы и готовили к выпасу телят и коней. Те оказались ребятами гостеприимными и даже позволили приготовить ужин в их балагане — так местные называют небольшие стационарные базы пастухов в горах. Как правило, это огромный сарай с койками, обеденным столом и внушительных размеров очагом в центре, над которым подвешивается котёл для приготовления пищи.

Оставив вещи у радушных хозяев, мы отправились на первую «радиалку» — этакую разминку перед долгим переходом с рюкзаками за спиной. Путь наш вёл в горы, к тем самым семи озёрам. Оказалось, что достопримечательность эта популярна не только у матёрых походников, но и у тех, кто привык отдыхать с комфортом. У самого подъёма к озёрам расположился целый туристический посёлок со всей возможной инфраструктурой — от кафе и ресторанов до гестхаусов и частных вилл, которые можно снять на несколько дней, чтобы вдоволь насладиться свежим горным воздухом и красивейшими видами на горные хребты. Там же совсем уж ленивые отдыхающие могут арендовать и лошадей, которые довезут вас до вершины. Впрочем, сами горные водоёмы, как и нетающий ледник, глазу северянина привычны. А вот вид с местной вершины на границы с Россией действительно впечатляет.

Во время этого небольшого тест–драйва сразу стало понятно, кто «вывезет» будущий маршрут, а кому лучше уйти подобру–поздорову. Одна из участниц похода на следующий день снялась с трека, поняв, что такой поход ей не по силам. Я, пожалуй, не буду утомлять вас подробностями этой многодневной прогулки, отмечу только пару ключевых моментов. Первое: каждый день в абхазских горах не был похож на предыдущий, виды и дорога менялись до неузнаваемости — от горных козьих троп над обрывами, ледников и водопадов до дремучего непроходимого леса и насыпей, состоящих из острых, как бритвы, камней. Особо отмечу полудневный переход по бескрайнему полю борщевика. Те, кто сталкивался с этим сорняком, способным оставлять серьёзные химические ожоги на теле, поймут, зачем в таких походах нужны штаны и куртка с рукавами.

Былое и думы

Чтобы прочувствовать все прелести отдыха в Абхазии, лезть в горы совсем не обязательно. Можно сразу отправиться в один из местных туристических городов. Так как солнечные ванны нам уже приелись, а ноги после похода требовали отдыха, мы выбрали не самое популярное у туристов место — столицу республики Сухум. И ни разу не пожалели! Первое, что поражает, «эхо войны». В 1992 году на подступах к столице велись ожесточённые бои между Грузией и Абхазией. И следы этого противостояния до сих пор не стёрло время. Главным памятником тех событий остаётся здание правительства. Циклопических размеров строение сталинского ампира, способное поспорить по размерам с московской Госдумой, расположено в самом центре города. Этот «ослепленный титан» до сих пор смотрит на мир пустыми глазницами разбитых окон. А на его теле без труда можно рассмотреть следы от снарядов артиллерийских орудий и миномётов. Никто не запрещает забраться и в само здание — территория не огорожена. В общем, зрелище незабываемое.

И таких напоминаний о событиях 30–летней давности в Сухуме вы встретите немало. Та же набережная, которая считается главной прогулочной зоной, поражает обилием заросших плющом полуразрушенных советских построек, внутри которых предприимчивые местные жители умудряются приводить в порядок несколько квадратных метров и устраивать там магазины или кафе. То же касается и жилых домов. В одном и том же здании можно увидеть и заброшенные квартиры, и захудалые комнатушки, которые соседствуют с полностью отреставрированным элитным жильём. При этом если пройти чуть дальше от центра к сети соседних пляжей, то вы неожиданно «провалитесь» в Советский Союз. Зона бывших санаториев и домов отдыха мало изменилась со времён СССР. На входе вас встретит бюст Ленина, а весь интерьер и убранство территории прекрасно сохранились с того периода. Даже люди по ощущениям там какие–то советские и заметно отличаются от тех туристов, кто предпочитает останавливаться в центре.

Выход к морю

Не буду говорить за другие города Абхазии, но в Сухуме пляжный отдых показался мне куда комфортней, чем в Анапе или даже Ялте. В первую очередь — из–за отсутствия наплыва людей. Даже в пик сезона места было предостаточно. Большинство пляжей галечные, но при этом довольно приятные и для валяния на полотенце, и при заходе в воду. Я вообще считаю их удобнее песчаных, потому что после них не надо долго смывать с себя песок и каждый раз стирать вещи. Ещё один большой плюс заключается в том, что ещё с советских времён здесь принято устанавливать на пляжах раздевалки, совмещенные с душем, что позволяет сразу ополоснуться от морской соли и переодеться в сухое и чистое. В пляжных зонах, как и повсюду в таких местах, есть небольшие кафе, где можно купить и легкий перекус, и даже полноценно поесть. В санаторной части города помимо галечных встречаются и песчаные пляжи, куда, в случае острой нелюбви к гальке, спокойно можно проходить, даже если ты не имеешь никакого отношения к организованным отдыхающим.

Жили–были, ели–пили

Ещё одна прелесть Абхазии — это бросовые цены на жильё и питание, в особенности по сравнению с любым другим курортом, от Сочи до Крыма. Например, мы снимали жильё в самом центре Сухума, в двух шагах от российского посольства. Этот район считается элитным, и ценник на проживание там самый высокий. При этом двухэтажная квартирка — лофт в старинном доме 1800 года постройки с кондиционером и интернетом — обошлась нам в тысячу рублей в сутки. Можно снять и за 500 рублей в день, и даже дешевле — в зависимости от района и набора предлагаемых услуг. То же самое и с питанием. Вы можете позволить себе завтракать обедать и ужинать в кафе и ресторанах, даже если не относитесь к категории богатых или среднеобеспеченных туристов. Даже в самом дорогом ресторане на набережной цены вполне приемлемые, а порции значительно больше общепринятых. Например, один раз супруга заказала порцию салата и чашку супа. Салата оказалось столько, что она наелась исключительно им, а поллитра лагмана с плавающими в чаше огромными кусками мяса размером с кулак пришлось доедать мне.

При желании можно перекусить и в кафе для местных жителей. Они миниатюрны и не отличаются дизайнерскими изысками, зато цены там застряли на уровне 2000–х, а еда — вполне качественная, домашняя. Кстати, если вы захотите отведать в Абхазии качественной чачи или хорошего домашнего вина, вам сюда. В ходе наблюдений мне удалось выяснить, что именно в таких местах покупают спиртное и скромные пенсионеры, и владельцы авто премиум–класса.

Конечно, помимо пляжей и ресторанов Абхазия предлагает и огромное множество интересных экскурсий — как на несколько дней в отдалённые районы, так и на пару часов в городских окрестностях. Цена и продолжительность серьёзно варьируются в зависимости от пункта, где вы решили остановиться.

В целом же могу добавить, что поездка в Абхазию оставит о себе добрые впечатления, на какой бы вид туризма вы ни нацелились.