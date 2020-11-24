Завершается курс event-компетенции от Академии креативных индустрий

За время обучения ребята освоили семь тем – от формирования идеи и концепции до застройки площадок, продвижения и монетизации. Формат обучения был в виде 29 вебинаров, которые состояли из 60 лекций, интенсивов, практических занятий и, конечно же, домашних заданий. Все занятия доступны в онлайн-формате на YouTubeканале АРН - https://www.youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg.

- Последним этапом для слушателей курса event-компетенций станет экзамен. Он пройдет на следующей неделе для всех, кто хочет войти в проектные команды и принимать участие в организации городских событий в 2021 году, - рассказывает руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Карина Андреева. – В качестве преподавателей мы привлекли 18 экспертов: продюсеров, маркетологов, пиарщиков, smmщиков, руководителей масштабных общественных проектов. И каждого попросили подытожить свои лекции наиболее важными, с их точки зрения, советами. Таким образом, мы собрали ТОП-110 event-советов - мотивирующих, поддерживающих, предельно точных и практичных. Советуем пересмотреть все ТОПы – очень ценная информация.

Участниками курса стали те, кому интересно event-направление, а именно – люди, профессионально занимающиеся организацией событий.

- Впечатления всецело положительные, начиная от формата проведения курса - «лекции-интенсив-разбор домашки» до спикеров, каждый из которых признанный специалист. Ни грамма пустословия, только лично выстраданный опыт и мощная экспертиза. Был хороший саппорт от команды АРН по техническим и организационным вопросам, - поделился впечатлениями слушатель курса Павел Фурсов.

На этом Академия не приостанавливает свою работу Ожидается, что следующий курс будет на тему декоративного искусства и дизайна, который стартует 25 ноября.