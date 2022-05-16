В Норильске завершилась регистрация кандидатов на участие в предварительном партийном голосовании «Единой России»

Он напомнил, что приём заявлений от желающих представлять партию на выборах в городской Совет Норильска стартовал в марте. Первоначально регистрация кандидатов для участия в предварительном партийном голосовании должна была завершиться 28 апреля, но решением Президиума Генерального Совета «Единой России» срок подачи документов был продлён до 13 мая.

«О своём желании представлять «Единую Россию» на выборах в городской Совет Норильска заявили 64 норильчанина, подав соответствующие заявления. Среди них – действующие депутаты, активные партийцы, сторонники партии всех возрастов и профессий. Все они объединены общей идеей и желанием сделать наш город более комфортным и развитым и принимать в этом непосредственное участие, а не наблюдать со стороны. Отмечу, что я также подал заявление на участие в предварительном голосовании», - рассказал Александр Пестряков.

Само голосование будет проводиться в последнюю неделю мая. Поддержать своих кандидатов на участие в выборах местного городского Совета сможет любой житель Норильска, достигший 18-летнего возраста и имеющий в нашем городе регистрацию по месту жительства.

В этом году предварительное голосование «Единой России» пройдёт исключительно в электронной форме. О том, как принять участие в голосовании, можно узнать на официальном сайте партии.

Напомним, выборы депутатов горсовета планируются на 11 сентября. Вероятно, в борьбе за мандаты муниципального парламента, кроме «Единой России», примут участие и другие российские партии, представленные в Законодательном собрании Красноярского края и Государственной Думе ФС РФ – КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия за правду», «Зелёные».