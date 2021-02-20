Завершено расследование уголовного дела в отношении мошенницы, обиравшей норильчан в течение трёх лет

Молодая женщина действовала по чётко отработанной схеме: входя в доверие, просила дать денег в долг на различные нужды — лечение ребёнка, лекарства для бабушки, похороны матери и так далее. Также она брала в долг товары. А ещё вводила в заблуждение женщин, обещая передать им сертификаты на покупку товаров в сети магазинов косметики и парфюмерии по заниженной цене.

По данным следователей Норильского отдела МВД, уголовное дело было возбуждено по 14 эпизодам. Сейчас дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. За время расследования девушка возместила потерпевшим материальный ущерб.