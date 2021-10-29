Завершилась деловая миссия представителей бизнес-сообщества Санкт-Петербурга в Норильске

«Речь идёт о разработке технических заданий, на основе которых можно формулировать коммерческие предложения. Очень хорошая работа была проведена в Дудинке, готовится соглашение, которое мы намерены подписать на форуме «Арктика. Настоящее и будущее» - он пройдёт в Санкт-Петербурге в декабре», - сказал Герман Широков.

Представители делового сообщества Северной столицы также прокомментировали своё участие в переговорах:

Константин Щапов, исполнительный директор Пушкинского машиностроительного завода:

«Я представляю не только наше предприятие, но и геотехническую группу в целом. Хочу сказать, что на Таймыре хорошо понимают, в каких условиях здесь должны вестись строительство и эксплуатация объектов. Мы нашли точки соприкосновения, от которых будем отталкиваться в решении сложных моментов, и готовы помочь вашему региону в рамках своих компетенций».

Ярослав Гузов, директор по развитию геологического центра Санкт-Петербургского государственного университета:

«Это было очень эффективное общение. За три дня мы проработали столько вопросов, сколько раньше не смогли бы проработать и за три месяца. Что касается конкретных результатов: мы ждем геолого-разведочные подразделения «Норникеля» с ответным визитом, чтобы показать оборудование и научный парк, которым располагает университет. Возможно, мы сможем заняться анализом сырья, которое используют предприятия компании «Норникель», что в перспективе будет способствовать получению новых продуктов и увеличению объёмов добычи. Помимо этого, есть очень много смежных задач, в решении которых мы готовы оказать помощь нашим партнёрам».

В числе других удалось достигнуть договорённости об онлайн-обучении специалистов «Норникеля» в условиях пандемии. Сейчас определяется, сколько сотрудников компании и по каким специальностям можно будет подготовить в вузах Санкт-Петербурга в ближайшие годы. Также делегаты были воодушевлены перспективами участия в реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года – например, в части массового строительства и ремонта жилых домов, зданий и сооружений, стоящих на вечной мерзлоте, с применением новых технологий и инновационных средств исследования состояния грунтов и фундаментов.