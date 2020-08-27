Завершился «Кубок северных городов»

В турнире принимали участие команды Норильска, Талнаха, Таймыра и Северного флота. Стартовал турнир 22 августа.

И первыми на лёд вышли команды Талнаха и североморцев, в которой военные моряки выиграли со счётом 10:1. Во второй игре сошлись команда Норильска и Таймыра и со счётом 11:3 победу одержали норильчане. За третье место сражались Таймыр и Талнах, и бронза досталась таймырцам, победившим со счетом 4:3. И в финальном матче на льду встретились североморцы и норильчане. И оглушительную победу одержала команда Северного флота.

Победителям вручили кубки, медали и памятные подарки. Кроме того, был отмечен лучшие игроки турнира в семи номинациях.

Напомним, что турнир был благотворительным. Все собранные средства, а именно 55 тысяч рублей направили на реабилитацию жителя Дудинки Ярослава Соловьёва, перенесшего геморрагический инсульт.