Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска

15 марта экспертный совет даст оценку конкурсным работам, а также сформирует предложения по распределению призовых мест между финалистами конкурса. Итоговое заседание жюри под представительством главы города Дмитрия Карасева состоится 22 марта.

Лучшие концепции лягут в основу проекта преображения города. А победители получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет 15,5 млн рублей.

Создание архитектурно-планировочной концепции — важный этап программы социально-экономического развития Норильска. Инициаторами международного конкурса, стартовавшего в июле прошлого года, выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».