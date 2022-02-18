МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска

Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска

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Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска

На протяжении последних четырёх месяцев консорциумы под лидерством Высшей школы экономики, институтов «Красноярскгражданпроект» и «Градплан города Москвы» разрабатывали собственное видение комплексного развития Большого Норильска с учётом самых современных технологий и особых условий строительства.

Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска

15 марта экспертный совет даст оценку конкурсным работам, а также сформирует предложения по распределению призовых мест между финалистами конкурса. Итоговое заседание жюри под представительством главы города Дмитрия Карасева состоится 22 марта.

Лучшие концепции лягут в основу проекта преображения города. А победители получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет 15,5 млн рублей.

Создание архитектурно-планировочной концепции — важный этап программы социально-экономического развития Норильска. Инициаторами международного конкурса, стартовавшего в июле прошлого года, выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

Фото Владимир Макушкин
18 февраля в 15:25 660
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