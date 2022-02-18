Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска
Завершился приём работ финалистов Международного конкурса на разработку концепции реновации Норильска
На протяжении последних четырёх месяцев консорциумы под лидерством Высшей школы экономики, институтов «Красноярскгражданпроект» и «Градплан города Москвы» разрабатывали собственное видение комплексного развития Большого Норильска с учётом самых современных технологий и особых условий строительства.
15 марта экспертный совет даст оценку конкурсным работам, а также сформирует предложения по распределению призовых мест между финалистами конкурса. Итоговое заседание жюри под представительством главы города Дмитрия Карасева состоится 22 марта.
Лучшие концепции лягут в основу проекта преображения города. А победители получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет 15,5 млн рублей.
Создание архитектурно-планировочной концепции — важный этап программы социально-экономического развития Норильска. Инициаторами международного конкурса, стартовавшего в июле прошлого года, выступили администрация города и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса — международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».