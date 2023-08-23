Завершился приём заявок на первую в России премию «Хранители Севера»
Завершился приём заявок на первую в России премию «Хранители Севера»
Она посвящена развитию Арктики, а её главная цель — поддержать людей, которые работают над социально значимыми арктическими проектами.
Приём заявок длился четыре месяца. Её участниками стали журналисты, учёные, путешественники, блогеры, сотрудники музеев и промышленных компаний, все те, для кого Арктика — не пустой звук, а дело жизни.
Премия получила 138 заявок в шести номинациях:
– «Путешествие и экспедиция» — 17 заявок;
– «Сохранение культурного наследия» — 26 заявок;
– «Защита окружающей среды и биологических ресурсов» — 8 заявок;
– «Лучшее освещение в СМИ» — 29 заявок;
– «Лучший экологический проект» — 12 заявок;
– «Фоторабота» — 46 заявок.
Награда в седьмой номинации «Человек в Арктике» вручается за значительный вклад в развитие, сохранение и освоение края. Номинантов напрямую выдвигают оргкомитет и экспертный совет премии.
Организатор премии — отделение Русского географического общества в ЯНАО. Определять финалистов и победителей будут ведущие учёные и общественные деятели России и зарубежья — эксперты в своих номинациях.
До 10 октября продлится отборочный этап — эксперты премии определят конкурсантов, которые пройдут на очную защиту проектов. Церемония награждения премии состоится 9 декабря.