Завершился приём заявок на первую в России премию «Хранители Севера»

Приём заявок длился четыре месяца. Её участниками стали журналисты, учёные, путешественники, блогеры, сотрудники музеев и промышленных компаний, все те, для кого Арктика — не пустой звук, а дело жизни.

Премия получила 138 заявок в шести номинациях:

– «Путешествие и экспедиция» — 17 заявок;

– «Сохранение культурного наследия» — 26 заявок;

– «Защита окружающей среды и биологических ресурсов» — 8 заявок;

– «Лучшее освещение в СМИ» — 29 заявок;

– «Лучший экологический проект» — 12 заявок;

– «Фоторабота» — 46 заявок.

Награда в седьмой номинации «Человек в Арктике» вручается за значительный вклад в развитие, сохранение и освоение края. Номинантов напрямую выдвигают оргкомитет и экспертный совет премии.

Организатор премии — отделение Русского географического общества в ЯНАО. Определять финалистов и победителей будут ведущие учёные и общественные деятели России и зарубежья — эксперты в своих номинациях.

До 10 октября продлится отборочный этап — эксперты премии определят конкурсантов, которые пройдут на очную защиту проектов. Церемония награждения премии состоится 9 декабря.