Завершился приём заявок на участие в Молодёжной коллегии при главе Норильска

Кандидаты в Молодёжную коллегию – норильчане в возрасте от 16 до 35 лет, представляющие различные сферы жизни города. Среди кандидатов есть студенты, работники производственных предприятий, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, специалисты в области информационных технологий, консалтинга и других отраслей.

Подавляющее большинство кандидатов имеют высшее профессиональное образование. Что касается территориальной принадлежности, 32 человека проживает в Центральном районе города, восемь — в Талнахе и трое — в Кайеркане.

Уже завтра в Молодёжном центре Норильска состоится предварительный этап конкурсного отбора – тестирование, по итогам которого 80% участников с наилучшими результатами будут допущены к дальнейшим этапам. Испытание будет представлять собой перечень из 30 вопросов по истории России и Норильска, обществознанию, русскому языку, математике и логике.

Напомним, Молодёжная коллегия — это действующий на постоянной основе коллегиальный совещательный орган при главе Норильска, создаваемый в целях разработки предложений по вопросам взаимодействия молодёжи с администрацией города, вовлечения её в процессы социально-экономического развития Норильска.