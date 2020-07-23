Завершить работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Тухарде планируют к августу

На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард продолжают обрабатывать сорбентами водные поверхности и уточнять объёмы собранной топливно-водяной смеси и нефтепродукта, а также мониторить экологическую обстановку. Согласно плану по ликвидации последствий аварии завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля. Об этом сообщается на сайте администрации Таймыра.

Кроме того, продолжается дополнительная промывка створа ручья от места аварии до устья на малом озере, проверка боновых заграждений на озёрах, опорожнение повреждённого трубопровода. Взята очередная проба воды из источника водоснабжения – реки Большая Хета.

Результаты отбора пробы за 21 июля показали отсутствие превышения ПДК во всех местах их взятия, за исключением истока ручья, соединяющего малое и большое озера (в 1,2 раза).

В настоящее время в ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 14 человек и 6 единиц техники, 2 плавсредства и 3 воздушных судна.