Завтра девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Экзамен по химии планирует сдавать 71 ученик. В этом году в него будут включены задания, предполагающие выполнение реального эксперимента. Оценивать правильность выполнения задания будут два эксперта - учителя химии, прошедшие необходимое обучение. Продолжительность экзамена 2 часа 20 минут. Экзамен по информатике напишут 447 человек. Задания ребята будут выполнять на компьютере. Продолжительность испытания 2 часа 30 минут. Экзамен по биологии решили сдавать 78 человек. Продолжительность экзамена 3 часа. Географию напишут 693 человека. Продолжительность экзамена 2 часа.

Результаты будут известны через 10 рабочих дней. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдать экзамены можно в июле.