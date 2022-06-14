МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завтра девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Завтра девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

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Завтра девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Более тысячи норильских школьников будут сдавать ОГЭ по химии, информатике, биологии и географии.

Завтра девятиклассники напишут сразу четыре экзамена

Экзамен по химии планирует сдавать 71 ученик. В этом году в него будут включены задания, предполагающие выполнение реального эксперимента. Оценивать правильность выполнения задания будут два эксперта - учителя химии, прошедшие необходимое обучение. Продолжительность экзамена 2 часа 20 минут. Экзамен по информатике напишут 447 человек. Задания ребята будут выполнять на компьютере. Продолжительность испытания 2 часа 30 минут. Экзамен по биологии решили сдавать 78 человек. Продолжительность экзамена 3 часа. Географию напишут 693 человека. Продолжительность экзамена 2 часа.

Результаты будут известны через 10 рабочих дней. В случае получения неудовлетворительной оценки пересдать экзамены можно в июле.

Фото Владимир Макушкин
14 июня в 15:16 690
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