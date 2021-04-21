Завтра на базе Норильского государственного индустриального института состоится ток-шоу «Моя траектория»

Тема выбрана неспроста. Студенты НГИИ расскажут слушателям о возможностях университета. О процессе обучения и вариантах досуга, которые им предоставляет компания «Норникель», и, конечно же, о программах поддержки студентов и молодых специалистов.

В мероприятии участвуют: ректор НГИИ Дмитрий Дубров; старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий НГИИ Игорь Беляев; начальник отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Елена Фадеева; начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», выпускница НГИИ Наталья Дунаева; заместитель директора Агентства развития Норильска по направлению «Инвестиции и развитие бизнес-среды», кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и организация производства» Роман Кулян. Модератором мероприятия выступит Елена Каденкова, эксперт образовательного проекта «Перемена».

Посмотреть трансляцию можно в социальных сетях на страницах проекта «Перемена» и благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей»:

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