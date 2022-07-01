Завтра на озере Долгом состоится праздник, посвящённый сапсёрфингу
Завтра на озере Долгом состоится праздник, посвящённый сапсёрфингу
Все желающие могут провести незабываемое время на свежем воздухе в хорошей компании, поучаствовать в сборе мусора на берегу озера, посоревноваться за звание «Мистер SUP» и «Мисс SUP».
Программа мероприятия:
12.00-12.10 - регистрация участников;
12.10-12.40 - акция «Мусора.NET»;
12.40-12.50 - объявление победителя акции «Мусора.NET»;
12.50-13.00 - общая разминка и урок управления Supboard;
13.00-14.00 - спуск на воду и старт конкурса перетягивания Supboard на звание «Мистер SUP» и «Мисс SUP»;
14.00-14.10 - награждение победителей конкурса «Мистер SUP» и «Мисс SUP»;
14.10-15.00 - свободное катание в группах с инструктором.
Организаторы мероприятия призывают участников взять с собой перчатки для уборки мусора.