Завтра на озере Долгом состоится праздник, посвящённый сапсёрфингу

Все желающие могут провести незабываемое время на свежем воздухе в хорошей компании, поучаствовать в сборе мусора на берегу озера, посоревноваться за звание «Мистер SUP» и «Мисс SUP».

Программа мероприятия:

12.00-12.10 - регистрация участников;

12.10-12.40 - акция «Мусора.NET»;

12.40-12.50 - объявление победителя акции «Мусора.NET»;

12.50-13.00 - общая разминка и урок управления Supboard;

13.00-14.00 - спуск на воду и старт конкурса перетягивания Supboard на звание «Мистер SUP» и «Мисс SUP»;

14.00-14.10 - награждение победителей конкурса «Мистер SUP» и «Мисс SUP»;

14.10-15.00 - свободное катание в группах с инструктором.

Организаторы мероприятия призывают участников взять с собой перчатки для уборки мусора.