Завтра состоится первый тираж розыгрыша денежных средств среди вакцинированных граждан

10 августа правительство РФ утвердило постановление о программе поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса. Для них до конца года пройдёт несколько тиражей розыгрыша денежных средств. Приз - 100 000 рублей.

Ознакомиться со списком победителей можно будет на сайте бонусзаздоровье.рф. Для получения приза гражданам необходимо иметь подтверждённую запись на портале «Госуслуги». Получить выигрыш можно в течение трёх месяцев. Для этого нужно ввести в своём личном кабинете на портале данные банковской карты национальной платёжной системы «МИР». В случае отсутствия личного кабинета призёру необходимо его завести. Денежные средства начисляются в течение шести месяцев.