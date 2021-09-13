Завтра состоится первый тираж розыгрыша денежных средств среди вакцинированных граждан
Завтра состоится первый тираж розыгрыша денежных средств среди вакцинированных граждан
Участниками розыгрыша могут стать совершеннолетние россияне, которые поставили прививку до его начала.
10 августа правительство РФ утвердило постановление о программе поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса. Для них до конца года пройдёт несколько тиражей розыгрыша денежных средств. Приз - 100 000 рублей.
Ознакомиться со списком победителей можно будет на сайте бонусзаздоровье.рф. Для получения приза гражданам необходимо иметь подтверждённую запись на портале «Госуслуги». Получить выигрыш можно в течение трёх месяцев. Для этого нужно ввести в своём личном кабинете на портале данные банковской карты национальной платёжной системы «МИР». В случае отсутствия личного кабинета призёру необходимо его завести. Денежные средства начисляются в течение шести месяцев.