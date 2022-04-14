Завтра стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства городов

Накануне на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ Михаил Мишустин положительно оценил инициативу, предоставляющую гражданам возможность самим определять проекты, которые должны быть реализованы. На голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные и т. д.), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать за них сможет каждый россиянин старше 14 лет.

Жители Красноярского края принимают участие в голосовании по объектам благоустройства с 2017 года. В 2021 году Красноярье вместе с другими регионами России голосовали за общественные пространства на едином государственном портале. «Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В нём приняли участие почти 10 миллионов человек, что говорит об актуальности федеральной программы и о том, насколько активно наше общество в решении вопросов благоустройства территорий. Этот конкурс даёт возможность услышать мнение граждан, которое первично при создании комфортной среды для жизни и отдыха, – заявил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. – Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как можно большего числа жителей России».

В прошлом голосовании приняли участие 1463 муниципалитета из 84 регионов страны. На обсуждение общественности выставили порядка 6 тысяч объектов, из которых 2466 были объявлены победителями, из них 2372 территории включены в работу на 2022 год. В Красноярском крае в 2021 году за объекты благоустройства было отдано около 200 тысяч голосов. 24 муниципальных образования представили на выбор 91 общественное пространство. По итогам голосования отобраны 34 объекта, которые и благоустроят в этом году.

«В 2022 году жители нашего края будут выбирать объекты для благоустройства уже в 25 городах, - отмечает Михаил Рабушко, министр строительства Красноярского края. - Преображение дворов, парков, формирование комфортной городской среды - в первую очередь решение самих жителей. Мы приветствуем желание горожан менять свои районы к лучшему и принимать активное участие в этом процессе. Именно люди должны выбирать, что их будет окружать. Совместными усилиями мы сделаем наш край современным и удобным».

Помогать разобраться в системе голосования жителям будут волонтёры. Уже набрано 300 добровольцев, они прошли обучение и готовы приступить к своей просветительской миссии.

Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

– на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

– на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;

– через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.