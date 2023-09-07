Завтра Талнахский филиал Музея Норильска проведёт экологическую акцию

Талнахский филиал Музея Норильска продолжает музеефикацию городского пространства и в ближайшие два года создаст геологический парк в самом центре Талнаха совместно с геологами, активистами и волонтёрами.

В этом году «ЭкоНочь» посвящена таймырским подземным сокровищам, а также геологическим экспедициям. Ключевым событием акции станет первый геологический квиз - командная игра с интерактивными локациями, экодесантами и творческими заданиями для экоактивистов, туристов, краеведов и других активных и любопытных участников. Среди команд волонтёры «Комбината добра», туристско-краеведческий клуб «Аян», «Друзья музея» и Центр внешкольной работы. Старт в 18.30.

«Камни для всех!»: параллельно с 18.30 до 20.00 начнут свою работу интерактивные площадки, на экотропе развернётся геологический городок с активностями для болельщиков и не только. Так, в палатке «Как узнать минерал в лицо» геологи обустроят лабораторию и помогут коллекционерам-любителям определить образцы неизвестных пород и их уникальность. Обменяться своими камнями можно будет в палатке «Геологическая барахолка». Проявить новые знания геологи предложат на локации «Угадай минерал» или спустившись в тёмную «Пещеру сокровищ».

Унести свой арт-камень на память об этой «Эконочи» смогут творческие горожане, участники мастер-классов «Каменная мозаика», «Рисование на камне» и «Оберег». Экоактивисты благотворительного фонда «69 параллель» предложат арт-ресайкл мастер-класс и вместе с его участниками, используя камни, создадут на футболках модные принты. Приносите свою одежду или выбирайте из предложенного на месте. Какие ещё полезные экопривычки можно завести каждому, расскажет Яна Дерюжина, педагог ЦВР.

Для любителей активного отдыха в 18.45 стартует квест-игра «Секреты талнахских недр». Приходите на акцию всей семьёй. Для самых юных участников будет открыта отдельная «Песочница» с подвижными геологическими играми. Эти и другие активности ждут гостей «ЭкоНочи». Геологический городок станет отличным укрытием на случай дождя, в одной из палаток участников будет ждать горячий северный чай с угощениями. Тёплое музыкальное настроение создаст коллектив «Созвучие» с «Песнями у костра».

Одновременно с развлекательно-познавательной программой на территории экотропы «Музей НА-Гора» волонтёры вместе с горожанами и ближайшими соседями проведут экодесант «Чистый город начинается с тебя». Помогут довезти собранный мусор до места назначения активисты проекта «Подбрось до города». Поддержат чистоту в городе также волонтёры «Комбината добра», в 19.00 они установят первый в Талнахе дог-бокс и научат собаководов использовать пакеты с совками по назначению. Приходите со своими четвероногими друзьями.

Завершит «Эконочь» эффектное световое и шумовое шествие по экотропе для освящения первого камня будущего ГЕОпарка, которое возглавят победители геологического квиза и команда «Шалуны». Именно с первого символично освящённого камня начнётся история новой достопримечательности, посвящённой минералогическому разнообразию территории.