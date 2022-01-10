Завтра в Красноярском крае стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В этом году в региональном этапе олимпиады примут участие 1867 школьников Красноярского края. Большая часть из них - выпускники 11-х классов. При поступлении в вуз победители олимпиады смогут претендовать на грант президента РФ в размере 20 тысяч рублей в месяц - на время всего обучения. Региональный этап олимпиады продлится до 25 февраля. Задания для всех участников едины.

Победители и призёры регионального этапа смогут претендовать на именную губернаторскую стипендию. По итогам интеллектуального испытания определятся участники заключительного этапа, который пройдёт с 18 марта по 30 апреля в разных городах страны.

С этого года принять участие в олимпиаде смогут и ученики, находящиеся на семейном обучении. Кроме того, на испытаниях смогут присутствовать ассистенты-специалисты, задача которых - помогать детям-инвалидам.