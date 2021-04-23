Завтра в Норильске стартует фестиваль «Северный Арбат»

Программа фестиваля очень обширная - от мастер-классов до выставок. Так, посетителей научат делать амулеты в технике резьбы по кости; проведут для них творческие встречи с гостями нашего города; любителям истории расскажут о занимательных экскурсионных маршрутах. Будут и бьюти-локации, где дамы смогут взять на заметку несколько полезных лайфхаков. Норильчат ждёт площадка с аквагримом, актёры Заполярного театра драмы покажут ребятам сказку «Иван-царевич».

От медиасферы до кулинарии - организаторы постарались учесть всё, чтобы горожане провели время весело и интересно.