МАУ ИЦ «Норильские новости»

Завтра в Норильске стартует фестиваль «Северный Арбат»

Завтра в Норильске стартует фестиваль «Северный Арбат»

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Завтра в Норильске стартует фестиваль «Северный Арбат»

Фестиваль будет проходить с 24 по 28 апреля в СРК «Арена-Норильск».

Завтра в Норильске стартует фестиваль «Северный Арбат»

Программа фестиваля очень обширная - от мастер-классов до выставок. Так, посетителей научат делать амулеты в технике резьбы по кости; проведут для них творческие встречи с гостями нашего города; любителям истории расскажут о занимательных экскурсионных маршрутах. Будут и бьюти-локации, где дамы смогут взять на заметку несколько полезных лайфхаков. Норильчат ждёт площадка с аквагримом, актёры Заполярного театра драмы покажут ребятам сказку «Иван-царевич».

От медиасферы до кулинарии - организаторы постарались учесть всё, чтобы горожане провели время весело и интересно.

23 апреля в 16:18 320
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