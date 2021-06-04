Завтра в СРК «Арена» пройдёт благотворительная акция «Дети - детям»

Мальчишки и девчонки смогут почувствовать себя благотворителями и оказать помощь такому же юному норильчанину. Поддержка требуется маленькому Егору Левинскому. Егору - 3,5 года, у него ДЦП. Этот диагноз врачи поставили, когда малышу было всего полгода. Его маме сказали, что он никогда не сможет ходить, но она твёрдо решила бороться за своего сына. Благодаря её усилиям мальчик сделал первые шаги, а теперь этот результат надо закрепить и начать нарабатывать новые навыки. Регулярные и системные курсы реабилитации - лишь часть большой работы, которая ведётся для того, чтобы Егору стало хоть немного легче. Очередной курс реабилитации стоит 97 250 рублей. Мама Егора воспитывает ещё одного ребёнка, и это сумма для семьи очень внушительная, тем более что им предстоят дорожные расходы. Курс реабилитации Егор будет проходить в Красноярском физкультурно-оздоровительном центре «Адели».

Одним из главных событий праздника станет детская «Подарошная», она будет работать с 12.00 до 20.00. Норильские мастера и ребята из детского дома представят на благотворительной ярмарке свои работы, которые будут интересны детворе: всевозможные игрушки, заколки, сумочки, вязанье, блокнотики, значки и так далее.

С 15.00 до 17.00 пройдёт серия мастер-классов. В них могут принять участие все желающие в обмен на благотворительное пожертвование. Юные норильчане попробуют свои силы в кёрлинге. Спортсменов, показавших лучшие результаты ждут памятные призы. Второй мастер-класс вместе со своим творческим наставником и руководителем проведут воспитанники детского дома. Они научат гостей делать фигурки птиц. А партнёр фонда «69 параллель» Наталья Волокитина предложит составить мозаику из пуговиц.

Также ребят и их родителей будут ждать и на других интерактивных площадках.