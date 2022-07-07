Завтра в Заполярном государственном университете пройдёт торжественная церемония чествования выпускников

В этом году университет с отличием окончили 17 студентов: 12 человек - факультет электроэнергетики, экономики и управления (ФЭЭиУ), пятеро – горно-технологический факультет (ГТФ). Помимо красных дипломов все они получат ценные подарки от компании «Норникель». На торжественной церемонии выпускников поздравят директор департамента реализации кадровых и социальных проектов ЗФ «Норникеля» Наталья Коновалова и и. о. ректора ЗГУ Евгений Голубев.