Завтрак с одобрением

С такой инициативой выступили все представители общественных палат Красноярского края. Целей визитов в школы несколько. Проверить исполнение президентского закона о бесплатном питании для учащихся первых - четвёртых классов; понять, почему в большинстве случаев школьники постарше отказываются питаться в школьных столовых, а также пригласить родителей к сотрудничеству и диалогу.

- Сегодня мы посетили четыре образовательных учреждения, - говорит Наталья Солодовник, председатель норильской Общественной палаты. – Это школы № 6 и 13, гимназии № 1 и 7. Наш визит в школы не связан с жалобами или недовольством родителей питанием своих детей. Это желание общественников своими глазами увидеть, как организовано бесплатное горячее питание норильской детворы, чтобы затем дать аргументированные и подтверждённые фактами ответы тем, у кого по этому поводу появляются какие-либо вопросы или претензии.

Мы оценивали завтраки, которыми кормят учеников первых-четвёртых классов по нескольким критериям: внешний вид, вкусовые качества, соответствует ли блюдо по сбалансированности возрасту детей, для которых оно приготовлено. Нам важно было понять: действительно ли с едой что-то не так, и она невкусная, или норильские дети просто капризничают.

Также пообщались с поварами, посмотрели, как готовятся и хранятся продукты. Узнали, какие требования предъявляются к калорийности и сбалансированности блюд, как формируется меню и собственно организован процесс приёма пищи сейчас, в период пандемии. Соблюдаются ли карантинные меры: дистанция, масочный режим, обработка рук и замеры температуры тела. Увиденное нас приятно поразило. Организация и кулинарные таланты школьных поваров на высшем уровне. В школьных столовых готовятся здоровые диетические блюда, которые соответствуют всем нормам и требованиям. Кухня и столовая встречают чистотой и порядком, такой же порядок царит в помещениях и холодильниках, где хранятся продукты. Специалисты инстанций, отвечающих за организацию школьного питания, ответили на все вопросы представителей местной Общественной палаты.

Директор школы № 6 Наталия Петрухина говорит, что все вопросы, которые возникают по школьному питанию, решаются в рабочем порядке и максимально быстро. В школе питается почти 96% учащихся, а меню составляется с учётом медицинских рекомендаций: например, аллергии на некоторые продукты.

Сказанное подтверждает и руководитель гимназии № 7 Лариса Запрудаева. Меню школьной столовой можно найти и на сайте школы. В идеале, чтобы питание стало бесплатным для всех учащихся с первого по 11-й класс, но даже для мальчишек и девчонок из первых - четвёртых классов – это отличное подспорье.