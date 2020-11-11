Здоровье сотрудников превыше всего

Условия Крайнего Севера не всегда положительно сказываются на организме человека - холода, нехватка ультрафиолета, и это только малая часть факторов. Потому в рамках реализации «Стратегии в области промышленной безопасности и охраны труда на 2020-2025 годы» компания закупила витамины для укрепления иммунитета сотрудников.

Всего «ЗСК» приобрели 6 452 единицы продукции «Кальций-Д3 с витаминами» и «Зорковит» на более чем 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время начнётся их раздача через отделы, службы и управления. Каждый работник получит по два препарата.

Выбор на данные БАДы пал неспроста. «Кальций-Д3 с витаминами» - продукт, предназначенный для пополнения запасов жизненно важных веществ. «Зорковит» помогает укрепить стенки сосудов глаза, улучшает его кровоснабжение, повышает остроту зрения и предотвращает развитие возрастных изменений.