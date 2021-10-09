Здравия желаем!

Доступное здоровье

– Ещё в 2018 году компания «Норникель» приняла решение о создании корпоративной медицинской службы и организации частных медицинских центров на территориях присутствия. И в первую очередь воплощать в жизнь задуманное начали в Норильске. Весь следующий год ушёл на детальную проработку будущей программы, — рассказал «Заполярной Правде» Дмитрий Лозовицкий, заместитель генерального директора ООО «Корпоративный центр здоровья «Норникель». — Проект «Корпоративная медицина» включает два основных направления. Первое — модернизация и переоснащение здравпунктов, которые уже действуют на площадке. Здесь главная задача — обеспечить их современным оборудованием и пригласить высококвалифицированных специалистов.

Одна из основных целей модернизации заключается в создании цеховой медицинской службы, которая максимально упростит получение медицинских услуг для сотрудников «Норникеля». В целом должно быть преобразовано 40 здравпунктов и 26 кабинетов медосмотров на предприятиях. Сейчас, пока ведутся ремонтные работы, все услуги оказывает городское здравоохранение, далее это будут делать врачи компании. Первый корпоративный здравпункт заработает в январе 2022 года.

Второе направление — это создание медицинских центров на территории Норильска. Всего их будет четыре, и находиться они будут не только в Центральном районе, но и в Талнахе и Кайеркане. Все они должны заработать до 2025 года, но первый появится в Норильске уже в декабре этого года. В целом будет задействовано 286 человек врачебного и среднего медицинского персонала.

В первом центре у нас будет 12 отделений: эндокринология, гинекология, урология, кардиология, терапевтическая помощь, неврологическая помощь и все сопутствующие направления диагностики. Также мы откроем две палаты дневного стационара. На сегодняшний день 90% персонала первого медцентра — приезжие специалисты со всей России: Оренбург, Воронеж, Калининград. Нам необходимо заботиться о здоровье коллектива, и мы делаем всё возможное для того, чтобы наши сотрудники получали своевременную и качественную помощь.

Медицинский персонал «Норникель» планирует приглашать с материка, так как врачей на территории не хватает, а переманивать их с внутреннего рынка труда было бы некорректно. Такое решение компания приняла, чтобы не «оголять» социальную медицину. Часть специалистов уже прибыли на территорию, осваиваются в городе и готовят центр к открытию.

– Работникам группы компаний медицинские услуги будут оказываться бесплатно, — пояснила Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Мы заботимся о здоровье наших работников и в будущем планируем предупреждать те профзаболевания, которые могут развиться из–за работы в тяжёлых условиях. С помощью выставки мы хотим рассказать, что именно компания делает в этом направлении. Помощь в новых медицинских центрах будут оказывать в виде лечения, наблюдения и консультаций у узких специалистов: кардиолога, гастроэнтеролога, хирурга и врачей других направлений, которых в Норильске либо мало, либо нет вообще.

Чем порадуем

– На выставке рассказывается не только о перспективах и плюсах корпоративной медицины для сотрудников, но и о том, что в целом может предложить «Норникель» специалистам. Социальных программ довольно много. Здесь и жилищная программа «Мой дом», когда часть ипотеки при покупке жилья работником выплачивает компания, и ежегодное санаторно–курортное лечение, и профилактика заболеваний на предприятии. Также «Норникель» реализует проекты в том числе в сферах культуры безопасности, IT–технологий и автоматизации производства, где основными ценностями являются безопасность, здоровье и комфорт, — поделился с читателями «Заполярки» Сергей Шиленко, директор департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ «Норникеля». — У людей парадигма восприятия нашего мира постепенно меняется. И уже недостаточно мотивировать сотрудников высокими заработками или перспективами карьерного роста. Необходимо прежде всего предоставить людям возможность качественно заботиться о своём здоровье и здоровье их семей. Для этого и был создан проект «Корпоративная медицина». Только на первом этапе его реализации будет потрачено более двух миллиардов рублей.

Экспозиция даёт горожанам возможность увидеть, чем сейчас оснащены здравпункты на предприятиях. Например, здесь представлены легендарные и ставшие уже привычными для работников компании электронные системы медицинских осмотров (ЭСМО), которые представляют собой полностью автоматизированные фельдшерские пункты, способные самостоятельно замерить температуру, давление, пульс и проверить сотрудника на наличие алкоголя в крови. ЭСМО сократило время прохождения предсменного медосмотра до 70 секунд на одного человека. Когда подобные процедуры проводил человек, приём одного работника занимал 10–15 минут. Пропускная способность одного терминала ЭСМО — до 50 человек в час. Установка нескольких таких систем и объединение их в единую сеть полностью решает проблему с предсменным осмотром и позволяет избежать очередей, особенно в часы пиковой нагрузки, когда новая смена должна спуститься в шахту. Сотрудник, медицинские показатели которого не соответствуют нормам, просто физически не будет допущен к работе. Кроме того, данные каждого такого осмотра сохраняются в памяти компьютера и заносятся в личное дело. Это позволяет следить за состоянием здоровья работника. Например, при выявлении постоянно повышенного давления или регулярно учащённого пульса корпоративный медик может отправить сотрудника на дополнительное обследование к узкому специалисту.

Главным же экспонатом, безусловно, можно считать изотермический амплификатор для детекции РНК вируса SARS–CoV. Эта уникальная портативная мини–лаборатория предназначена для быстрого выявления РНК коронавируса в режиме реального времени путём исследования мазков, взятых со слизистой носоглотки и ротоглотки пациента, и мокроты. «Норникель» — первая компания в России, которая приобрела подобную установку для своих нужд и уже использует её в работе.

Не менее интересен и представленный в экспозиции ультразвуковой ингалятор «Вулкан–3». Он применяется для орошения дыхательных путей лекарственными препаратами, минеральными водами с целью профилактики и лечения. «Вулкан–3» нашёл широкое применение в физиотерапевтических кабинетах и отделениях стационарных медицинских учреждений, поликлиниках, здравпунктах.

Кроме того, участники мероприятия смогут ознакомиться с интересной программой по организации отдыха и оздоровления детей работников компании. Это одно из ключевых социальных направлений, реализуемых «Норникелем», а также филиалами компании, расположенными на территории Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. Также важной составляющей мероприятия является практический элемент — желающие могут замерить давление и определить уровень кислорода с помощью пульсоксиметра.