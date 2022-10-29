Первые послания из Норильска на передовую начали собирать в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату». Молодёжный центр совместно с воинской частью № 40919 и норильским отделением «Боевого братства» предложил юнармейцам и всем школьникам написать несколько строк участникам СВО.

На этой неделе к акции присоединились воспитанники учреждений дополнительного образования: Дворца творчества детей и молодёжи, Дома детского творчества, Центра внешкольной работы и социально–образовательного центра. Рисунки, открытки и добрые пожелания от юных норильчан отправят нашим бойцам.

«Здравствуй, солдат! Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой, твоя служба не легка, но очень важна для всей страны. Думаю, что ты сильный и смелый! Мы знаем, что тебе тяжело. Но ты не должен забывать, что за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней. Капкина Дарья, 4Б класс»...

Активное участие в акции приняли ученики двух норильских школ, откуда на службу в армии были призваны педагоги. Ребята из школы № 30 написали коллективные послания учителю технологии и истории Станиславу Прилепо. По их искренним словам можно понять, что это веселый, добрый, любимый всеми учениками наставник.

«Здравствуйте, Станислав Олегович! Пишет вам ученик 7Б класса — Марсель. Станислав Олегович, я, как и весь наш класс, ОЧЕНЬ переживаем за вас, но я знаю и верю, что вы скоро вернётесь домой — живой, здоровый и с Победой!!! Вы настоящий ГЕРОЙ нашего времени! Спасибо вам за вашу отвагу, мужество, стойкость духа, терпение и выдержку! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и, если слёз на ваших глазах, то только от счастья. С нетерпением жду ваших уроков! С уважением и теплым приветом из холодного Севера. Р.S. Если будет возможность — буду ждать вашего ответа».

В средней школе № 20 были мобилизованы двое педагогов. Андрея Шубина — учителя физической культуры — его воспитанники называют безусловным авторитетом и в жизни, и в спорте.

«Здравствуйте, Андрей Геннадьевич! Пишет вам ваш ученик 6Б класса — Сидоренко Сергей. Я понимаю, что вам трудно и тяжело, но я горжусь вами. Вы защищаете меня и мою сестрёнку, моих друзей и соседей по дому, мою родную школу и жителей всей страны. Вы отстаиваете интересы нашей Родины и учите нас жить честно, справедливо, смело, преодолевая все трудности. Я иногда балуюсь на перемене и иногда ленюсь делать домашнее задание. Но когда вспоминаю о вас, мне становится стыдно, и я стараюсь не подвести вас. Делаю домашку, слежу за дисциплиной и внешним видом. Мне очень не хватает тренировок по АРБ, уроков физкультуры и общения с вами. Но я уверен, что вы вернётесь к нам, и всё будет, как прежде. Мы будем вас ждать! И встретим с радостью и огромным тортом».

Ильмира Тлявсина — учителя технологии — в двадцатой школе называют талантливейшим наставником, обучающим девчонок и мальчишек основам робототехники и техническому творчеству.

«Здравствуйте, дорогой Ильмир Булатович! Это пишет 7Б класс вашей любимой школы. Как у вас дела? Всё хорошо? Мы все очень скучаем, особенно мальчики. У нас уже почти наступила зима, каждый день идет пушистый снег. А какая погода у вас? Вся школа вовсю готовится к юбилею, всей школой учим песню, делаем экобукеты, украшаем школу. Хотим пожелать удачи, очень скучаем по вам, побыстрее возвращайтесь. Мы вас ждем и любим!

Небо чистое, небо мирное,

А на небе пейзажи картинные.

Красота, вдохновение, счастье,

Красота, даже если ненастье!

Тем, кто небо в сохранности держит,

Прокричим пожеланье с надеждой,

Чтобы всё, что вам нужно, сбывалось,

Небо чистое вам улыбалось!»

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В нашем городе акция «Письмо солдату» продлится в течение всего ноября.