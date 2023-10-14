Здравствуйте, коллеги!

О перспективах развития нового направления и результатах работы НМТ мы поговорили с Татьяной Терентьевой, возглавляющей медтехникум с 2013 года.

Без права на ошибку

Норильский медицинский техникум ведёт свою историю с 5 мая 1958 года, когда вышел приказ Крайздравотдела о переводе Минусинского медицинского училища в Норильск. Спустя два года состоялся первый выпуск — 132 выпускника получили дипломы. С момента открытия на новом месте в училище набирали и медсестёр, и фельдшеров. Постепенно перешли на обучение по одной специальности — «Сестринское дело». Набор фельдшеров возобновился только в этом году.

Сейчас в Норильском медицинском техникуме учатся 362 студента. Каждый год набирают четыре группы будущих медсестёр и медбратьев. Контрольные цифры приёма по этой специальности — 75 выпускников из 9–го класса, 20 из 11–го класса — всегда подтверждаются. Нынче приступили к обучению 30 будущих фельдшеров.

– Поступают к нам по среднему баллу аттестата, но учиться здесь непросто. Вчерашние школьники часто теряются, ожидая, что в техникуме будет проще, чем в школе. А у нас дисциплина: нельзя опаздывать, надо усваивать большой объём материала, отрабатывать пропущенные темы. Отговорки про невозможность добраться на занятия нас тоже не касаются. Если закрыли дорогу в Кайеркан, нужно поставить в известность куратора группы. Всё решается индивидуально, можно перейти в этот день на дистанционное обучение. Куратор группы каждое утро в 8.15 проводит перекличку и сообщает руководству результаты. К 8.30 мы знаем причину отсутствия каждого студента, не явившегося на занятия. Медицинский работник отвечает за здоровье пациентов и не может позволить себе небрежное отношение к учёбе, — уверена директор НМТ.

Студенты медицинского техникума обязаны соблюдать требования к внешнему виду медработника — носить на занятия белый халат и колпак. Одежда должна быть чистой и опрятной. Девушки убирают волосы под колпак. Это вопрос не только аккуратности, но и безопасности будущих медиков.

С белым халатом связана интересная традиция. Первокурсники начинают посещать занятия в свободной одежде. А почувствовать свою принадлежность к медицине студенты смогут только пройдя церемонию посвящения. В октябре в торжественной обстановке первокурсники произносят клятву Флоренс Найтингейл — это этический кодекс медсестры. После они заслуживают право надеть белый халат.

– В этот момент студенты преображаются — появляется горделивая осанка, особенный взгляд. Так ребята ощущают свою причастность к будущей профессии. Я тоже стараюсь им в этом помочь. На втором курсе начинаются специальные дисциплины. И когда я захожу в аудиторию, то приветствую студентов словами: «Здравствуйте, коллеги!» Второкурсникам очень приятно, что к ним начинают обращаться как к равным. Это заряжает их на более ответственное и осознанное отношение к учёбе, — подчеркнула Татьяна Дмитриевна.

Несмотря на то что профессия медицинской сестры кажется традиционно женской, в техникуме сейчас обучается более 70 юношей.

– Мальчиков с каждым годом становится всё больше, 70 человек — это много для нашего учебного заведения. Ребята–студенты получают отсрочку от службы по призыву. А выпускники служат в медицинских подразделениях. В этом нас поддержал военкомат. Кто–то из мальчиков вполне уверенно чувствует себя в роли медбрата, а кто–то готов продолжить учёбу в вузе, — рассказала директор техникума.

Как отметила Татьяна Терентьева, студенты и студентки НМТ нечасто решаются получить высшее медицинское образование. На последнем курсе ребятам одновременно приходится готовиться к выпускным экзаменам, защите диплома, будущей аккредитации специалиста, ЕГЭ. Не каждый готов к такой гонке. Сейчас не действует льгота для выпускников среднеспециальных учебных заведений при поступлении в медицинский вуз. Но самые упорные добиваются поставленных целей.

– А ещё бывают интересные ситуации. К нам приходят выпускники немедицинских вузов и ссузов. Например, в прошлом году выпустилась студентка, уже взрослая женщина, мать двоих детей. У неё экономическое образование, работала в банке. Подала документы на поступление в техникум с твёрдым решением работать в здравоохранении. Благополучно закончила обучение с отличием и сейчас трудится по новой специальности. Люди с такой высокой мотивацией, как правило, получают красный диплом. За ними тянутся и их товарищи по учёбе. Среди новых фельдшеров тоже есть взрослые сознательные студенты, которые будут ответственно относиться к обучению, — рассказала Татьяна Дмитриевна.

Ждём с нетерпением

– В 2000 году я пришла сюда преподавателем. Тогда техникум занимал 3–й и 4–й этажи здания на улице Талнахской, 32, на нижних этажах размещались помещения больницы № 2. С одной стороны, было удобно — студенты здесь же проходили практику, с другой — места не хватало, и занятия приходилось вести в две смены. Отсутствие площадей стало одним из основных препятствий для оформления лицензии на обучение будущих фельдшеров. В 2021 году наши соседи съехали, и техникум с комфортом разместился на четырёх этажах. Получив в августе 2023 года лицензию на обучение фельдшеров, сразу открыли набор, — поделилась деталями наша собеседница.

По словам директора медтехникума, в этом году контрольные цифры приёма составили 30 мест, из которых 25 бюджетных и 5 платных. Желающих было много. Среди подавших документы были и выпускники–одиннадцатиклассники, и медицинские работники со средним образованием. Они уже трудятся в должностях медсестёр и медбратьев, но хотят стать фельдшерами. Учиться по этой специальности предстоит в течение 2 лет и 10 месяцев.

Отличие функционала медсестры или медбрата и фельдшера тоже объяснила Татьяна Дмитриевна. Медицинская сестра исполняет распоряжения врача. Например, врач назначил капельницу пациенту — медсестра берёт оборудование, лекарства, проводит процедуру, следит за состоянием больного, докладывает о его самочувствии доктору. Фельдшер же — более универсальный специалист: он может назначить лечение и самостоятельно исполнить эти назначения. Он может работать в кабинетах доврачебной помощи в детской и взрослой поликлиниках, проводить опрос и первичную диагностику пациента, решать, куда его направлять — к терапевту или педиатру, профильному врачу.

– Будущие фельдшеры шли сюда целенаправленно. Кто–то посещает занятия после ночных дежурств, в выходные; им сложно, но они хотят получить это образование. Будущие выпускники–фельдшеры уже сейчас нарасхват. Их очень ждут в кабинетах доврачебной помощи городских больниц, на станции скорой медицинской помощи. Со следующего года планируем готовить целевой набор фельдшеров для Корпоративного центра здоровья «Норникеля». В следующем году нам дают новые цифры приёма — две группы по 30 человек, — отметила директор техникума.

Работы хватает

Учреждения здравоохранения Норильска нуждаются не только в фельдшерах, тут ждут медсестёр и медбратьев. На последнем курсе преддипломную практику студенты проходят в формате стажировки. О трудоустройстве выпускников здесь заботятся заранее, Татьяна Дмитриевна рассказала, о налаживании профессиональных контактов:

– Мы ежеквартально организуем встречи с выпускниками и представителями местных больниц и поликлиник. Студенты имеют возможность пообщаться с сотрудниками кадровых служб, главврачами, старшими медсёстрами и выбрать будущее место работы. С недавних пор практикуем заключение предварительных договоров трудоустройства, и ребята знают, что без работы не останутся. В этом году 20 человек заключили такие договоры с оганерской больницей. Главные медсёстры всех учреждений здравоохранения Норильска регулярно связываются с заместителем директора НМТ по учебно–производственной работе Татьяной Львовой. Она всегда владеет информацией, где и какие есть свободные ставки. Ни один выпускник нашего техникума не состоял на учёте в центре занятости!

Учиться и ещё раз учиться

Абитуриентов, желающих ступить на медицинскую стезю, подбирают сознательно. В рамках профориентационной работы техникум заключил договоры о сотрудничестве с первой и пятой гимназиями, третьим лицеем. В этих образовательных учреждениях организованы профильные медицинские классы. С учениками сразу занимаются преподаватели НМТ, и занятия проходят на базе техникума.

– Мы приходим на родительские собрания, рассказываем о требованиях для поступления в медицинский техникум. Любая школа может обратиться к нам за содействием в профориентационной деятельности. На таких занятиях мы ищем «своих». Случайных людей в медицине быть не должно! — уверена директор НМТ.

С 1985 года на базе техникума функционирует отделение повышения квалификации медицинских работников. Здесь средний медицинский персонал по заявкам от учреждений может совершенно бесплатно получить специализацию «сестринское дело» в педиатрии, косметологии, физиотерапии, скорой помощи, реанимации. Учёба идёт без отрыва от основной деятельности.

– На этом же отделении работает региональная квалификационная комиссия. Медработники среднего звена имеют возможность не выезжать в Красноярск для подтверждения и повышения категории — это можно сделать бесплатно в Норильске. Медработники из Дудинки тоже приезжают сюда. Таймырский колледж, который раз в два года набирает студентов по специальности «сестринское дело», относится к системе образования, а наш — здравоохранения. Поэтому именно здесь разместилось отделение повышения квалификации, — разъяснила директор НМТ.

В этом году техникум отметил 65–летний юбилей со дня основания. Из его стен вышли 5259 специалистов.

Фото предоставлено Татьяной Терентьевой