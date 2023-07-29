Землепроходцы

Специалисты и студенты Московского государственного университета им. Ломоносова и Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского в течение полутора недель изучали различные участки норильской и дудинской тундры с разными мерзлотными характеристиками. Предварительными итогами исследователи поделились с журналистами.

Хорошо придумано

Проект по совместному изучению вечной мерзлоты в окрестностях Норильска разработан при поддержке «Норникеля». На обследованных учёными участках компания планирует провести геологические изыскания, пробурить скважины и установить термокосы для регулярного мониторинга температурного режима вечномёрзлых грунтов.

– Идея организовать полевую школу для учащихся ЗГУ совместно со специалистами ведущих российских вузов появилась в прошлом году, когда мы пришли к выводу, что нам необходимо полностью переформатировать проектное направление «Мерзлота». Был создан большой блок, посвящённый вечномёрзлым грунтам, особенности структуры которых следует учитывать при любом строительстве. Так и появились междисциплинарные курсы. Параллельно мы разработали две полевые программы. Первый сезон у нас прошёл зимой на Звенигородской биологической станции МГУ. Наши студенты–строители обучались методам проведения мерзлотных исследований. Ныне состоялся ответный визит — теперь уже студенты и преподаватели из МГУ приехали в Норильск, — пояснил Павел Котов, директор научно–исследовательского центра технологий строительства и мониторинга зданий и сооружений Арктики ЗГУ.

В ходе исследований студенты не только помогли собрать довольно большой массив данных, но и на практике освоили самые современные методы изысканий. Такой уникальный опыт поможет ЗГУ вырастить всесторонне развитых специалистов высокого класса, поэтому в Заполярном университете планируют не только продолжать плотную полевую работу с МГУ, но и распространять программу совместных практических изысканий на другие вузы–партнёры.

– Для меня это мероприятие — прекрасный пример того, как нужно выстраивать взаимодействие в научном сообществе. У МГУ есть эксперты и фундаментальные исследования на мировом уровне, но нет доступа к объектам исследований в нужном объёме. И Норильск в этом смысле идеален: сели на самолёт, прилетели и получили в своё распоряжение почву с различными типами мёрзлых грунтов. Поэтому я считаю полевую школу отличной задумкой, — говорит Аркадий Тарасевич, проректор по научной работе и международной деятельности ЗГУ.

...грамотно сделано

Прежде чем выйти в поля, специалисты МГУ с кафедры геокриологии и ЗГУ тщательно изучили спутниковые снимки территории и имеющиеся по НПР сведения, построили карту районирования территории по природным условиям, определяющим распространение многолетних мёрзлых пород. Полученный массив данных был передан двум группам студентов — геологического факультета МГУ и строительного факультета ЗГУ.

– Наши учащиеся, ознакомившись с природными и геокриологическими условиями, сделали анализ и планирование работ, а ребята из ЗГУ подготовили презентации об особенностях строительства на вечномёрзлых грунтах и сложностях, с которыми оно связано. На нашей первой встрече студенты показали свои презентации, обменялись мнениями и, объединив данные, получили совместное представление о ситуации на территории. Опираясь на это, мы и выбирали районы для будущих исследований. Главной задачей было охватить все типы ландшафтных условий, — пояснила Мария Чербунина, научный сотрудник кафедры геокриологии геологического факультета МГУ.

Исследователи в полной мере успели вкусить все прелести избранной профессии. Размещались столичные гости в гостинице, но в тундре проводили по 12 часов в день. Застали и проливные дожди, и редкий для наших мест зной, да и комарьё скучать не давало. А оборудование до нужной точки каждый день приходилось нести на себе не только по рыхлой тундре, но и через болота. В общем, впечатлений и студенты МГУ, и местные ребята набрались «с горкой».

– Это колоссальный опыт, в Москве такого не получишь. Здесь мы, помимо того что работали в непривычных условиях, так ещё и отлично потренировались. Честно признаюсь, для меня многое оказалось в новинку. Если скажу, что было легко, — совру. Разнообразный ландшафт, территория в основном заболоченная, от чего мы часто страдали — вязли, теряли сапоги, но прочувствовать на себе реальную жизнь геолога — это здорово, — делится Лиза Коренкова, студентка кафедры геокриологии МГУ.

Что касается студентов ЗГУ, то им полевой выход дал более чёткое понимание того, как именно собирают данные, которые они будут использовать при разработке проектов зданий и сооружений.

Доступно обновление

Вообще, масштабные геокриологические исследования не только за полярным кругом, но и в целом в России активно проводились вплоть до распада СССР, после чего подобного рода изыскания сошли на нет. При подготовке специалистов в МГУ и по сей день пользуются картами, составленными советскими учёными. Так что свежий и довольно обширный массив сведений, обобщённый в процессе работы полевой школы, для специалистов МГУ бесценен.

– У нас на кафедре висит геокриологическая карта СССР, которая считается наиболее полной и актуальной по сей день, — рассказывает Алексей Гунар, доцент кафедры геокриологии геологического факультета МГУ. — Так что нам выпал прекрасный шанс обновить её: мы действительно проделали хорошую, масштабную полевую работу. Например, измерили температуру на ряде участков и теперь можем привязать её к уже известным параметрам, сделать обоснованный и подтверждённый исследованиями вывод: да, за последние 30–50 лет температура грунтов в самом деле повысилась. И что это несёт в себе определённые риски, которые нужно учитывать при строительстве. Мы пока только приступаем к обработке данных, но уже можно сказать, что есть участки, где температура вечномёрзлых грунтов за полвека не поменялась, а на некоторых участках повысилась на 2 градуса — это много и может внести существенные корректировки в расчёты при проектировке свайного поля и, как следствие, повлиять на стоимость будущего строительства.

Самым значимым для самих учёных МГУ стал участок в районе Дудинки. Дело в том, что на протяжении многих лет подробные карты исследования этого района входят в обучающую программу студентов, которым прочат будущее ведущих геокриологов страны. И заполучить оттуда свежие материалы для учёных на вес золота.

– Речь идёт о небольшом, но очень хорошо изученном участке земли, где газопровод уходит под Енисей. Там наши сотрудники работали ещё в 1968 году. Некоторые из них, кстати, ещё преподают. Здесь собраны очень точные и интересные для специалистов материалы, поэтому они и взяты за основу для обучения. Все ребята, которые учатся на курсах геокриологи, целый год занимаются этим районом: мы выдаём им исходную информацию, а они должны построить геокриологическую карту. При этом проверяет результат человек, который всё это вживую видел и сам делал. Мне не терпится вернуться в Москву, обработать свежие данные и сравнить их с 1968 годом, — предвкушая грядущие открытия, радуется Алексей Гунар.

Пустят в дело собранную информацию и сами студенты. Ребята уже с нетерпением потирают руки, размышляя о предстоящих курсовых и научных работах.

– Я пишу работу по теме «Комплексирование геофизических методов исследования вечной мерзлоты», и в этой поездке мы получили достаточно хорошие результаты, относящиеся к электромагнитным методам, — отмечает Анастасия Сергеева, студентка кафедры геокриологии МГУ.

Работой подобного рода в ЗГУ планируют активно заниматься и дальше. Например, сейчас пришёл запрос на исследование участков Северного морского пути — с прицелом на развитие сопутствующей инфраструктуры на всей его протяжённости. В перспективе есть возможность охватить научными изысканиями другие территории присутствия компании «Норникель». По мнению преподавателей ЗГУ, основная задача университета — понять запрос на конкретные прикладные задачи, актуальные для Заполярья, и найти партнёров для их решения.