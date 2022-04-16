Земля кочевников

От дикого к домашнему

Некогда самая крупная популяция дикого северного оленя в стране — таймырская — сейчас находится под угрозой полного исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы в начале XXI века её численность составляла около одного миллиона особей. К 2014 году оленей осталось примерно 420 тысяч, а авиаучёт, проведённый в прошлом году, дал число в 250 тысяч голов.

Причины столь стремительного уменьшения популяции называют разные — от захода в Арктическую зону нефте– и газодобывающих гигантов и пресловутого изменения климата до увеличения числа крупных хищников и безнаказанности браконьеров. Сегодня для сохранения главного символа Таймыра разрабатываются разные меры, вплоть до очень жёстких — от сокращения лимитов добычи «рогатых» до полного запрета охоты, что, как все понимают, может очень больно ударить по коренным малочисленным народам Севера, чьей главной опорой всегда был именно олень.

Компания «Норникель» между тем разрабатывает собственную программу по возрождению домашнего оленеводства на Таймыре. Посыл прост: если в одночасье невозможно спасти дикое, то почему бы не обратить пристальное внимание на домашнее парнокопытное?

– В 2020 году в Москве было заключено четырёхстороннее соглашение о взаимодействии между Ассоциацией коренных малочисленных народов Таймыра, Региональной ассоциацией КМНС Красноярского края, Ассоциацией коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока и компанией «Норникель», — рассказывает Анфиса Никифорова, руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера Заполярного филиала «Норникеля», первый вице–президент Региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края. — В рамках этого соглашения была разработана программа по оказанию компанией содействия социально–экономическому развитию Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района до 2024 года. Программа состоит из 44 мероприятий, согласованных с 43 семейно–родовыми общинами. Она действует уже второй год и работает по семи направлениям: поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности; строительство жилья и социальных объектов в посёлках Таймыра; приобретение жилой площади для детей–сирот из числа коренных малочисленных народов Севера; поддержка образовательных программ, здравоохранения, культуры, спорта, развитие туризма.

Одним из значимых аспектов соглашения смело можно назвать усилия по возрождению домашнего оленеводства. Ведь только в Авамской тундре оно исчезло больше полувека назад (!). И именно этот район решили сделать пилотной площадкой проекта.

– Мы провели экспертную оценку оленеёмкости пастбищ Авамской тундры, продолжает Анфиса Никифорова. — В мае 2021 года Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра заключила договор на эти работы с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики и с Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова РАН. За восемь месяцев учёные исследовали территорию в 15 тысяч квадратных километров: изучили растительный покров, то есть кормовую базу для рогатых в летний и зимний периоды, наличие водоёмов, мелких животных, пути миграции дикого оленя, присутствие хищников и многое другое. Всё это вылилось в весомый отчёт с заключением, что исследуемая территория пригодна для возрождения домашнего оленеводства.

Но главное в этом начинании — кадровый потенциал. Нужно найти людей, которые готовы сделать шаг вперёд. Для этого в мае представители «Норникеля» отправятся в посёлки Усть–Авам и Волочанка, где встретятся с жителями и постараются понять, есть ли среди них желающие изменить свою жизнь на 180 градусов. С исчезновением домашних хозяйств главным средством заработка этих людей стала охота, но сейчас, когда на законодательном уровне поднят вопрос о полном запрете промышленного отстрела дикого оленя на Таймыре, думы о том, как прокормить семью, становятся более чем актуальными.

А в тундре лучше

Помочь начинающим оленеводам в непростом деле вызвалось одно из успешных домашних оленеводческих хозяйств — семья Ядне. Александра Хасковича Ядне можно назвать «последним из могикан», точнее ненцев, который в быстро меняющемся мире не потерял свои корни и не изменил семейному делу. Тундровик из посёлка Носок, старейшина рода — настоящая живая энциклопедия домашнего оленеводства. Он не только сохранил важные секреты, но и передал их детям, братьям и близким родственникам. Сейчас сын Александра держит оленье стадо в 25 тысяч голов.

– Нужно понимать, что фермерство на Таймыре — это не стационарное хозяйствование, как на югах, это сложный, кочевой образ жизни, — поясняет руководитель направления по работе с КМНС ЗФ «Норникеля». — Как бы это громко ни прозвучало, но люди, которые захотят стать участниками нашей программы, могут войти в историю как северяне, стоявшие у истоков возрождения домашнего оленеводства на Таймыре. У многих жителей Усть–Авама и Волочанки дети подросткового возраста, 15–16 лет, и они как раз могут не только стать «правой рукой» своих родителей, но и подхватить их знамя в будущем.

Как только появятся люди, готовые освоить новую профессию, стартует второй, главный этап реализации программы.

– В мае начинается отёл, и будущие оленеводы отправятся в хозяйство семьи Ядне, где в течение трёх месяцев будут помогать принимающей стороне, параллельно обучаясь новому ремеслу, — рассказывает первый вице–президент Ассоциации КМНС Красноярского края. — Начиная с простых вещей — как изготавливать нарты и упряжь, заканчивая тонкостями мастерства. Например, как вести себя с оленегонками – собаками, главными помощницами оленевода. Настоящие пастушьи псы должны признавать своего хозяина, понимать его, беспрекословно выполнять команды и работать в тесной связке с человеком. Новички узнают, сколько раз за сезон нужно менять место выпаса, как поступать во время отёла. Ко всему прочему, домашние олени не должны пересекаться с дикими, когда те пойдут миграцией через участок оленевода. В определённые периоды, особенно в октябре, в сезон гона, надо круглосуточно следить за своим поголовьем, так как хары — самцы в самом расцвете сил — могут уйти с дикими собратьями. Секретов очень много, люди должны увидеть, понять и прочувствовать на себе, что такое жизнь оленевода.

Пока соискатели будут проходить обучение в тундре, «Норникель» совместно с органами местного самоуправления приступит к оформлению земельного участка под разведение и содержание домашнего оленя, а также регистрации крестьянско–фермерского хозяйства, которое будет включено в реестр агропромышленного комплекса Красноярского края. Для начала закупят пятьсот оленей. По мнению разработчиков проекта, этого количества достаточно для старта и с ним может справиться одна семья. Кроме того, на первом этапе компания поможет тундровикам укрепить техническую базу: приобретёт балок — жилой передвижной дом, чум, продукты, технику и топливо.

– Также мы думаем над тем, чтобы в течение этого года, пока будущие оленеводы учатся и, как следствие, не зарабатывают деньги, мы могли обеспечить их каким–то денежным содержанием, — добавляет Анфиса Никифорова. — После того, как им передадут стадо, они не сразу уйдут в «свободное плавание». Первое время им предстоит кочевать вместе с наставником, и лишь позднее они начнут отдаляться от домашнего хозяйства семьи Ядне, чтобы пробовать самим справляться с новым ремеслом. Но по необходимости они всегда смогут обратиться за помощью. Процесс этот небыстрый, он займёт около двух лет. И только на третий год уже окрепшие оленеводы смогут спокойно направиться со стадами в Авамскую тундру.

В сухом остатке

По подсчётам разработчиков проекта, уже через год у нового стада появится пополнение: к осени 2023–го хозяйство может подрасти до 800–850 голов. Тогда же администрация Таймыра и компания «Норникель» оформят хозяевам стад компенсационные выплаты как оленеводам, ведущим кочевой образ жизни.

– Да, первый год будет очень сложным, — не отрицает наша собеседница. — Но когда соискатель пройдет этот путь, он станет не просто обладателем внушительного числа животных — он сможет заниматься срезкой пантов, забоем оленя, обработкой и продажей камуса, шкур и прочих субпродуктов. Уже через год как хозяйствующий субъект он может получить субсидию из краевого бюджета на одну голову оленя. Но главное, когда новый хозяйственник встанет на ноги, он сможет уже сам набирать тундровиков с Усть–Авама и Волочанки, которые готовы по его примеру заняться домашним оленеводством. Для нас же важно понимать, что будущие тундровики получат поддержку не только со стороны правительства Красноярского края, но и от «Норникеля». Остаётся надеяться, что люди неробкого десятка найдутся, ведь инициатива по возрождению домашнего оленеводства в Авамской тундре исходила именно от жителей таймырских посёлков.

Материал подготовила: Мила Ким.