Земля первопроходцев

Недавно в государственный реестр альпинистских маршрутов России добавили новую трассу, предназначенную для обучения начинающих альпинистов и дающую возможность получить первую категорию в этом виде спорта (1Б). И появилась она не где–нибудь на плато Путорана, а буквально на окраине Норильска — на горе Большая Барьерная. Её первопроходец — профессиональный альпинист норильчанин Дмитрий Орлов. Переехав в наш город шесть лет назад, он довольно быстро влился в местное альпинистское сообщество и начал осваивать близлежащие вершины. Успев за пару лет хорошенько истоптать и местные горы, и скалы в районе озера Лама, однажды решил оставить память о себе.

– Вообще какой–то альтруистической мысли, вроде подарить городу новый маршрут, у меня не было, — честно признаётся Дмитрий, — просто хотел вписать своё имя в историю альпинизма. Кроме того, было интересно проделать самому такую непростую работу, как регистрация маршрута. Как оказалось, это довольно интересный процесс, который затягивает, и Норильск для подобной работы — очень привлекательное место. Взять хотя бы Ламу — там не то что маршруты прокладывать можно разной категории сложности, там ещё и огромное количество безымянных гор, которым можно давать названия. Это настоящая Мекка для первооткрывателей.

До открытия своего маршрута Дмитрий пару раз бывал у подножия Большой Барьерной, всё прикидывал, как её можно покорить. А потом решил, что хватит уже смотреть — надо выдвигаться. Позвонил товарищу и предложил прогуляться за компанию. После восхождения, сделав фотоотчёт, приложив к нему подробное описание участков трассы, её координаты и инструкцию, как можно добраться до горы, отправил документы в федерацию альпинизма России. Там трассу зарегистрировали, и она стала первым официальным маршрутом для альпинистов в районе Норильска в шаговой доступности.

– Это, конечно, зимний маршрут. Я считаю, что летом там ходить небезопасно. Трасса комбинированная — это и скалы, и лёд, и снег. Как говорится, весь спектр удовольствий. И хотя она считается самой простой категории (1Б), без специального снаряжения её все же не пройти, да и опыт нужен и туристический, и альпинистский. Надеюсь, трасса будет востребованной у начинающих альпинистов. И не придётся за этой категорией на материк ехать или на ту же Ламу.

Конечно, маршруты для профессиональных покорителей гор на Таймыре есть, хоть и немного, но проблема в том, что все они достаточно далеко от города, ближайший из них находится в конце озера Лама.