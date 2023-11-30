ЗГУ побывал в Магнитогорском государственном техническом университете

У технических вузов в Норильске и Магнитогорске много общего: направления подготовки (металлургия, обогащение полезных ископаемых, машиностроение и другое; близость к крупнейшим индустриальным партнёрам («Норникель» и Магнитогорский металлургический комбинат); наличие уровня СПО (Многопрофильный и Политехнический колледжи); сотрудничество с питерским Политехом (ЗГУ: 3D-печать металлом, МГТУ: возобновляемые источники энергии). Заполярный государственный и Магнитогорский технический университеты связывают и схожие внешние вызовы: как технологические, так и образовательные. Неудивительно, что вузы сотрудничают друг с другом. На этом сделали акцент ректоры во время установочного совещания проектно-аналитической сессии.

«Мы начали взаимодействовать с ЗГУ им. Н.М. Федоровского более двух лет назад на этапе подготовки к «Приоритету 2030». Сейчас совместно работаем над федеральным проектом Минобрнауки России «Передовые инженерные школы», где ЗГУ выступает нашим партнёром. Результатом эффективной работы, в том числе, должно стать определение образовательных программ и тематик научных исследований для совместной реализации», - сообщил Дмитрий Терентьев, ректор МГТУ им. Г.И. Носова.

«Мне интересна ваша система управления исследовательскими проектами «РнД МГТУ» и опыт участия уровня СПО в программе «Профессионалитет». В свою очередь, у нас сложилась хорошая модель взаимодействия с Московским государственным университетом, когда под реальную задачу, связанную с изучением мерзлоты, мы объединяем две команды студентов, преподавателей и исследователей. Они обмениваются подходами к мерзлотным исследованиям, а вскоре начнут тестировать инженерные решения. Из этого взаимодействия складываются перспективные проекты. В решении технологических задач в интересах, например, «Норильского никеля», мы можем действовать подобным образом, одновременно работая и по научным задачам, и по образовательным программам», - сообщил Евгений Голубев, ректор ЗГУ им. Н.М. Федоровского.

Дочерняя инновационная компания Магнитогорского университета - «РнД МГТУ» специализируется на прикладных исследованиях и разработках. Например, учёные сумели создать полный цикл инжиниринга для технологий металлургического производства, начиная от разработки химического состава и базовых механических свойств новых марок стали до их полноценной реализации на Магнитогорском металлургическом заводе, НЛМК, Северстали.

«Чтобы производственникам не губить целый конвертер из-за неправильной химии, а это 250 тонн стали, мы в маленьком масштабе можем быстро опробовать технологию и выдать конкретные результаты в виде технологических карт, инструкций для новых марок стали. Этим мы сильны на нашей территории, и на это есть постоянный спрос. Вся исследовательская часть подходит и для цветной металлургии. Мы готовы к партнёрству, поэтому вам доступны все наши мощности», - пояснил Дмитрий Чукин, старший научный сотрудник «РнД МГТУ».

ЗГУ силён своими выпускниками. Коллег из Магнитогорска порадовало, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер – выпускник Норильского индустриального института (ЗГУ). Показатель занятости выпускников стабильно держится на уровне 98-99%. Причём, большинство устраиваются работать по специальности. Принцип организации практики - ещё один предмет гордости Заполярного госуниверситета и причина, по которой работодатели «охотятся» за выпускниками ЗГУ.

«Мы надеемся, что в МГТУ будет полезен опыт ЗГУ в области создания профильных образовательных программ, а также формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов горной и металлургической отрасли. Разработанные образовательные проекты помогут общей работе с нашими стейкхолдерами и компаниями-партнёрами», - сообщил Виталий Игнатенко, проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике ЗГУ.

Каждый вечер команда ЗГУ тщательно анализировала увиденное. Финальный день работы в Магнитогорске она полностью посвятила стратегическому планированию развития Заполярного госуниверситета.