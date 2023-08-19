Жаркое. Трудовое. Твоё

Этим летом почти 900 юных норильчан в составе 49 отрядов получили первый опыт работы. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет трудились на благо родных школ, учреждений ЖКХ, культуры и спорта. Помимо работы у ребят была насыщенная программа досуговых мероприятий. На церемонии закрытия трудового сезона подвели итоги всех конкурсов и отметили победителей.

– Компания «Норникель» профинансировала 815 рабочих мест для подростков, обеспечила ребят парадной формой, спецодеждой, инвентарём, предоставила всё необходимое для спортивных и творческих конкурсов. Под руководством опытных наставников юные норильчане помогали школам готовиться к новому учебному году, занимались уборкой прилегающих территорий, поддерживали порядок в городе. Уверена, что подростки провели лето насыщенно и продуктивно. Самые активные участвовали в традиционной Спартакиаде ТОШ, в которую входят соревнования по волейболу, кроссфиту и весёлые старты. Мы организовывали для тошевцев кинопоказы, впервые в этом году отряды отдыхали на турбазах. Молодёжь помогала в качестве волонтёров на масштабных праздниках — Дне города и Дне компании. Закрытие сезона проводим в торжественной обстановке, чтобы ребята надолго запомнили это событие. Награды получают 10 лучших отрядов, которые за трудовой сезон проявили себя самыми активными и трудолюбивыми. Благодарственными письмами отмечаем 25 педагогов, которые победили в конкурсе «Лучший воспитатель–наставник ТОШ», участников штаба ТОШ за организацию плодотворной, эффективной работы детей. Заслуженные призы ребята получают и за победы в конкурсах 53–го трудового сезона, — рассказала Анастасия Шутина, главный специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».

Гордое звание «Лучший отряд ТОШ 53–го трудового сезона» получили отряды «Адреналин» (Социально–образовательный центр), «Работяги» (3–й лицей), «Умка» (Станция юных техников), «Высшая лига» (14–я школа), «Аверс» (17–я школа), «Максимум» (29–я школа), «Олимп» (40–я школа), «Смена» (30–я школа), «Мастера импульса» (33–я школа), «Буревестник» (27–я школа).

Самых активных тошевцев поздравил начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин:

– Надеюсь, что та дружба, которая возникла в отрядах, не прекратится после завершения трудового сезона. Главное, вы осознали, как труд облагораживает людей. Даже маленькую бумажку не следует выбрасывать мимо урны, ведь кто–то её должен будет убрать. Опыт, который вы приобрели в ТОШ, вам обязательно пригодится в жизни. Например, первая запись в моей трудовой книжке — «дворник». А этим летом первая запись в трудовой книжке появилась и у вас. Поздравляю с закрытием трудового сезона. Желаю здоровья, хорошего настроения и с новыми силами приступить к учёбе.

Достойная смена

Своими впечатлениями от работы в ТОШ поделились ребята из «Смены», которая вошла в топ–10 лучших отрядов. Ученики школы № 30 рассказали, что секрет успеха — в слаженных действиях коллектива, и вспомнили самые любопытные события трудового лета.

15–летняя школьница Валерия отметила, что каждый день в ТОШ был ярким и активным. Новые друзья, общение и множество мероприятий воодушевляли на трудовые подвиги. Ребята продолжают проводить вместе время и после завершения работы. Первую зарплату девушка планирует потратить на отпуск.

Ровесник Валерии Давид рассказал, что два месяца пролетели незаметно. Юноша поделился, что досуг был интересным, особенно ему запомнились показы фильмов об актуальных для молодёжи проблемах и путях их решения. Ребята под руководством наставника обсуждали увиденное и обменивались впечатлениями. Давид собирается потратить заработок на приобретение лошади.

Тошевец Степан рассказал о том, что самым ценным в трудовой смене было общение с ровесниками. А вот зарплата не впечатлила. Юноша готов выполнять больше обязанностей и получать соответствующую оплату. Особенно запомнились встреча с выдающимся шахматистом Яном Непомнящим и возможность сыграть с ним несколько партий. Молодой человек является поклонником этого вида спорта, регулярно повышает квалификацию и рейтинг.

Ученица 30–й школы Жанель отметила, что ТОШ дал ей возможность попробовать себя в событийном волонтёрстве. Девушка помогала проводить День семьи, любви и верности в Талнахе. Опыт показался школьнице интересным, и она решила дальше развиваться в этом направлении. Жанель рассказала и о самой необычной работе, которую пришлось выполнять в ТОШ, — она с напарницей мыла аквариум в кабинете биологии. На время процедуры пришлось выделить питомцам — сомам — временное жильё. Раньше никогда не доводилось ухаживать за рыбками, а теперь Жанель уверена, что справится с этой задачей.

Кристина из «Смены» уже имела трудовой опыт, когда поступила в ТОШ. Прошлым летом она работала официантом. Девушка сравнила две вакансии и отметила, что в трудовых отрядах школьников ей понравилось намного больше. Кристина говорит, что наибольшую гордость испытывает за результат уборки медицинского кабинета. Помещение было совсем запущенным, но стараниями участниц трудового отряда преобразилось — сейчас там почти стерильная чистота. Ещё Кристина поделилась эмоциями от участия в конкурсе рисунков «ТОШ в стиле эко». Тематикой работы стало море из мусора. Заработок Кристина потратит на покупку планшета для рисования.

Отряд «Смена» из 30–й школы вошёл в тройку победителей во всех творческих конкурсах — рисунков, видеороликов и фотографии. О том, как ребята смогли добиться высоких результатов, рассказала их наставница Александра Лединская:

– Я второй год работаю воспитателем трудового отряда. Приобретённый опыт и творческая энергия ребят помогли нам достичь высокого результата. Все идеи подавали сами тошевцы. Больше всего времени потратили на подготовку к конкурсу фотографии. И тем ценнее наше второе место! С ребятами у нас установились скорее партнёрские отношения, мы вместе трудились и содержательно проводили досуг. Я работаю учителем истории, поэтому постаралась познакомить подопечных с этим увлекательным предметом. Смотрели и обсуждали исторические и документальные фильмы. Подростки смогли взглянуть на привычные темы под другим углом. Не забывали мы и о других активностях: играли в теннис, шахматы, праздновали дни рождения, посещали библиотеку. Всё это помогло нам подружиться, наладить трудовой процесс. Вот поэтому отряд «Смена» и стал одним из лучших!

Минута славы

Наставники тошевцев тоже получили свою долю комплиментов. 25 педагогов удостоились наград за эффективную организацию деятельности отрядов, добросовестный труд, высокий профессионализм и чуткое отношение к воспитанию подрастающего поколения. И первой на сцену вышла Александра Лединская из школы № 30. Компанию ей составили коллеги из школ № 27, 33, 39, 43, 13, 14, 17, 28, 21, 29, 41, 6, 32, 40, 8, 36, 37. Также в число победителей вошли педагоги Социально–образовательного центра, Станции юных техников, гимназии № 11 и лицея № 3.

Победителей поздравила исполняющая обязанности начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Лариса Непляхович:

– Трудовые отряды школьников не могли бы существовать без наставников. Выражаю вам глубокую признательность за то, что вы активно участвовали со своими воспитанниками во всех мероприятиях. Желаю оптимизма, хорошего настроения и солнечной погоды!

Одни из самых необычных досуговых мероприятий для своих подопечных проводила Лариса Тищенко, педагог–дефектолог и наставник ТОШ из средней школы № 39. Ребята из её отряда были просто в восторге от приготовления блинов и пиццы.

– Кухню развернули в школьном кабинете технологии. Я предложила ребятам идею, её единогласно поддержали и с энтузиазмом реализовали. Помимо выездных мероприятий мы проводили время и в школе, но не скучали. Устраивали разноформатные посиделки. На «умных» — создавали карточки с вопросами на эрудицию, потом буду использовать их в работе с учениками. На «красивых» — осваивали роспись по телу. Проводила я и занятия по возрастной психологии, где ребята могли обсудить, какими морально–волевыми качествами должны обладать девушки и юноши, — поделилась Лариса Тищенко, одна из победительниц конкурса «Лучший воспитатель ТОШ».

ТОШ — это...

Украшением церемонии закрытия ТОШ стал видеоролик, где участники делились своими впечатлениями от трудового лета и вспоминали, какие навыки освоили в совершенстве.

Чаще всего ребята упоминали о том, что это прекрасная возможность заработать, найти новых друзей, научиться общаться и работать в коллективе, новые события — конкурсы, поездки на турбазы, квизы, спортивные состязания. Тошевцы рассказали и о том, что теперь они умеют тщательно мыть полы, красить, прибираться в необычных локациях — на чердаке или в подвале школы, на стадионе «Заполярник» или турбазе «Оль–Гуль». Но самым большим откровением стала необходимость даже в каникулы вставать рано ради своей первой работы.

Желаем ребятам, чтобы стремление трудиться активно и с душой сохранилось как можно дольше!