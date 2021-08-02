Ждём гостей

В Норильске соберутся представители десятков городов и муниципалитетов Крайнего Севера, а также приравненных к ним территорий. В съезде примут участие главы городов — членов ассоциации, руководство Союза, сенатор Российской Федерации Валерий Семенов, председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, а также вице–президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев.

Повестка съезда весьма обширна. Делегаты обсудят социально–экономическое положение муниципальных образований Крайнего Севера и ход реализации национальных проектов в Заполярье. Также среди тем для обсуждения — законодательное обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды северных территорий, вопросы жизнеобеспечения жителей труднодоступных населённых пунктов, проблемы состояния и обслуживания жилого фонда северных городов и посёлков.

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера был создан в 1992 году. В ассоциацию входят более 40 городов, в том числе Норильск и Дудинка. Цели и задачи, определенные Уставом Союза: содействие стабилизации экономике Севера и социального положения северян; сохранение уникальной природы; поддержка коренных народов, их культуры и традиционных ремесел.

Сегодня исполняющим обязанности президента Союза является член комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Алексей Борисович родился и вырос в Мурманске. Окончив Московский инженерно–строительный институт, он вернулся на Север, будучи уверенным, что это стратегически важная для России земля. Вся его трудовая деятельность связана с Арктикой. Патриот Севера, он считает, что заполярные территории принесут больше пользы стране, если их развивать. Также Алексей Веллер уверен, что люди, работающие в суровых условиях Заполярья, должны жить достойно.

Проблемы северных территорий Союз решает, участвуя в законотворческой деятельности, используя законодательную инициативу и возможности депутатов от северных регионов, координируя действия муниципалитетов по различным направлениям. Обмениваясь опытом, удаётся выработать единые подходы к решению общих проблем.

Отметим, Норильск не впервые становится площадкой для встречи представителей заполярных городов. Съезд в нашем городе проводился в 2013 году. Тогда одной из основных тем мероприятия было обсуждение проекта Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». В итоге закон, определяющий правовой режим Арктической зоны нашей страны, меры государственной поддержки и порядок осуществления предпринимательской деятельности в зоне Арктики РФ, успешно реализуется уже более года.